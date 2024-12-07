麻警前進大山國小暨社區聯合運動會　宣導交安及防詐觀念

▲台南市警麻豆警分局7日把握機會，由分局長章振國率隊前往轄區大山國小運動會，向學校師生及社區民眾進行交安及反詐騙宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警麻豆警分局7日把握機會，由分局長章振國率隊前往轄區大山國小「113學年度麻豆區小校暨社區聯合運動會」，向學校師生及社區民眾進行交安及反詐騙宣導。

微型電動二輪車已於11月30日起納管取締，惟路上仍可看到部分微電車未依規定懸掛牌照行駛，騎乘時未戴安全帽，甚至違規載送小朋友，該分局統計2024年11月30日起至12月6日止，取締微型電動二輪車各項違規計40件，其中以取締「未依規定戴安全帽」16件最高、「未依規定領用牌照，於道路行駛」12件次之。

鑑於近期天氣轉涼，民眾常食用薑母鴨、麻油雞等含有酒精之料理進補，提醒民眾切勿心存僥倖酒駕上路。該分局統計2024年1月1日起至12月6日止發生酒後駕車肇事74件，相較2023年同期發生100件，減少26件；另2024年迄今取締酒後駕車達213件，為有效遏止酒駕案件發生，該分局除針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度外，亦持續針對轄區內易飲酒處所，如小吃部、酒吧、KTV…等場所推動防制酒駕宣導工作，藉由宣導與取締並重的方式，以維護市民行車安全。

隨著詐騙手法日趨多元化，民眾報案最多的詐騙手法有「假投資」、「解除分期付款」、「假網路購物」、「假愛情交友」等類型，還有近期大量出現的「中獎通知詐騙」。民眾若收到中獎通知的訊息，務必先冷靜思考自己有無參加抽獎，如果遇到中獎後卻要求「先匯款、繳手續費、繳稅金」等，或聲稱中獎金額無法匯入帳戶，請配合指示操作等，皆為詐騙手法。

麻豆警分局表示，透過提醒微型電動二輪車「掛牌、投保、滿14歲、配戴安全帽、禁雙載」及「酒後不上道」等交安觀念，深植師生、家長及社區民眾心中，以降低交通事故，保障生命安全；藉由宣導常見假投資、打工、網路交友、網購等不斷推陳出新之詐騙手法，稍有不慎就可能落入詐騙集團的圈套，提醒民眾天下沒有不勞而獲的事，更不要貪圖蠅頭小利，如遇疑似詐騙狀況，請立即撥打防詐騙專線165或110諮詢，才能避免遭詐騙，而守護好自身財產。而守護好自身財產。