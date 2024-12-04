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嘉義市民防培訓　暨替代役反詐騙宣導

▲▼ 「打詐視同作戰 全嘉防衛、防詐作伙來」 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警局民防人員及替代役人員防詐宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部長劉世芳3日拜訪嘉義市民防大隊長李啟仁與嘉義市政府警察局，了解民防大隊培訓及備役替代役訓練課程，同時也進行165反詐騙宣導。

▲▼ 「打詐視同作戰 全嘉防衛、防詐作伙來」 。（圖／嘉義市警局提供）


藉由本次舉辦替代役備役男治安維護召集訓練，嘉義市政府警察局同步召開「11月份打詐儀錶板」記者會，說明11月份受理詐欺案219件、較上月增加30件，財損9,987.6 萬元、較上月減少1,984.6萬元，分析發現受理最多的是「假投資詐騙」、其次為「假網拍詐騙」。

▲▼ 「打詐視同作戰 全嘉防衛、防詐作伙來」 。（圖／嘉義市警局提供）


刑事警察大隊呂松浩大隊長現場展示165 全民防騙網「打詐儀錶板」網頁，向在場的替代役備役役男逐一說明網頁優化後功能，包含了當月數據、各縣市數據統計、最新詐騙案例、打詐成效及預防宣導影片等介面，希望備役役男除了強化自救互助技能，也能協助推廣親朋好友建立防詐意識，降低被詐騙風險、守護自身財產安全。

▲▼ 「打詐視同作戰 全嘉防衛、防詐作伙來」 。（圖／嘉義市警局提供）


警察局局長沈炳信表示透過實務演練，培養民防人員自救互救的能力，未來也將配合中央政策持續推動現役、備役替代役與里長、鄰長密切合作，深化民力強化社會韌性；更強調關注 165「打詐儀錶板」，建立全民防詐意識、養成防詐體質，才是最有效的防制詐騙策略。

 
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