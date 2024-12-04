台東觀光宣傳影片全新登場　述說山海之美

▲台東觀光宣傳影片全新登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了展現台東獨特魅力，吸引更多旅客探索，台東縣政府發布最新觀光宣傳影片，結合台東的自然景觀、人文風情、節慶活動與在地美食，展現了台東獨有魅力，帶領觀眾進入這片秘境，傾聽大地之聲、體會心靈共鳴，展開一段令人悸動的旅程，邀請旅人一同感受台東的自然與人文之美。

台東縣政府表示，影片全長3分鐘，以「聲音與你共鳴」為題，串聯起台東的山、海、田野、文化美食及特色體驗。全片以海浪聲揭開序幕，接著切換至旅客視角，以刺激的水上體驗啟航，透過空拍鏡頭捕捉台東的山海景色，帶領觀眾穿梭太平洋岸邊的日出及花東縱谷的金黃稻田。

影片拍攝不僅聚焦台東自然風光，也呈現地方生活、文化樣貌，無論是漁港的新鮮魚貨、巷弄咖啡香氣、小農豐收的農產，還是原住民歡樂歌聲與傳統舞蹈，都讓人感受到台東獨有的慢活步調。除了自然與人文，影片也展現台東多元節慶活動，月光海音樂會、藍海生活節，結合自然環境的音樂會、水舞展演，都展現台東人對環境、美學的重視。

當然，台東之美日夜都精采，清澈無光害的星空美景及清晨熱氣球嘉年華都是台東活動亮點，也是許多旅人對台東的最繽紛的記憶。影片最後透過遼闊的東海岸畫面與輕柔的音樂，引導觀眾回歸內心深處，呼應在台東這片淨土中，每個人都能與自己的心靈共鳴。

縣府交通及觀光發展處指出，台東以純淨的自然景觀、豐富的文化底蘊，吸引了無數人前來探索。希望透過這支影片傳遞這片土地的生命力，讓更多人聽見台東、看見台東、愛上台東，誠摯邀請世界各地的旅人來到台東，親身體驗自然、人文與心靈共鳴的美好。

影片將透過社群媒體、國內外旅展等多渠道推廣，期望提升台東的旅遊知名度，吸引更多旅客造訪，感受這片土地的溫度與故事。