別為「約跑」痛失荷包　集集警分局長軍中宣導防詐

▲集集分局提醒軍人弟兄「別只想約跑而失了荷包」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來詐欺犯罪猖獗，集集警分局指出，因受害人不乏保家衛國的軍人，其中又以投資詐騙及假交友詐騙佔最大宗，日前特別進行軍中防詐宣導，提醒血氣方剛、精力充沛的年輕軍人，切勿「為了約跑（約定性行為）而失了荷包」。

集集分局長林文智當天前往軍備局209廠，對將近百名的軍人弟兄們宣講時，一開始即以「你想約跑，她想包包」作為引言；不斷提醒詐騙手法多樣，其中以投資詐騙受害人最多，其次是網購詐騙、假交友詐騙，因此不要輕易相信任何訊息，慎防各種詐欺手法。

林文智分析，假交友詐騙多用用假的大頭貼吸引受害人，再利用年青男女對愛情的渴望，並施以「家人有難」、「自己身體有恙」、「投資失利」等藉口和手段騙取金錢，甚至要求沒錢就去借、不給就再灌迷湯，直到受害人無法自拔；自保之法就是別為了想一親芳澤而飢不擇食，淪為詐騙集團的肥羊。

而近來發生多起軍人遭詐騙情形，起因為服役年限問題，許多軍人為在離職後有多一份收入，會想盡各種辦法投資；而詐騙集團看中軍人有軍公教貸款的方便性，催眠軍人不要錯過各種投資獲利機會、保證獲利等，可在退休後多一筆固定收入等，致其一時不察就掉進圈套，林文智強調「你要人家的利，人家要你的本」，呼籲凡事小心查證、切勿貪念上心頭。

林文智也叮嚀軍人弟兄不要將帳戶、身分證、網銀帳密等輕易發送給他人，如遇有詐騙相關問題，可撥打165反詐騙專線查證，秉持「一聽、二掛、三查證」防詐三步驟，以維護自身財產及權益。