台南麻豆國小五校聯合運動會　南消二大多元宣導強化防災觀念

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊於2024學年度大山國小暨五校聯合運動會期間，設置防火宣導攤位，向社區居民與學童進行全方位的防火教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升民眾居家防火意識，台南市消防局第二大隊麻豆分隊於2024學年度大山國小暨五校聯合運動會期間，設置防火宣導攤位，結合闖關活動，向社區居民與學童進行全方位的防火教育，深入淺出地推廣居家火災預防措施和火災應變技能。

此次聯合運動會由麻豆區大山、文正、北勢、安業及紀安國民小學共同舉辦，吸引了群眾多家長和學童參與，現場氣氛熱烈。

這次宣導活動主要針對電器火災和炊事火災的預防，針對電器火災，麻豆分隊提醒民眾需定期檢查臥室及客廳的電器使用安全，包括檢視插座是否過載、電線是否老舊，並強調應避免長時間使用高功率電器；在炊事火災預防方面，麻豆分隊特別指出，應選用具有熄火安全裝置或使用時間異常遮斷功能的爐具，可大幅降低廚房起火的可能性。

市長黃偉哲表示，此次活動，消防局結合了五校聯合運動會的活躍氣氛，成功將消防教育融入校園社區活動中，不僅增強了的深度和意義，也促進了活動中民眾對火災的重視與參與。

消防局局長李明峯指出，居家火災的發生往往與日常生活習慣有關，我們希望透過相關活動，讓社區居民與學童了解火災風險及如何預防火災，尤其是提升對長者、孩童及對身心障礙者的防護，為每個家庭創造安全無虞的生活環境。



第二大隊大隊長王騰毅表示，防火教育的核心是改變人們的行為習慣，我們大力推廣民眾安裝住宅用火災警報器，以及近期所推廣民眾使用無線連動型住宅用火災警報器及水道連接型自動撒水設備，這些裝置能夠在火災初期發揮關鍵作用，為生命財產提供重要的保護。