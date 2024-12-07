女友前任大很多！被讚「大小剛剛好」他自卑了　妹子們反點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

男性多少會在意自己的「尺寸」，有男網友原本覺得自己的大小還算堪用，和女友聊到相關話題才無意中得知，女方前任尺寸比他大很多，頓時有些自卑。雖然女友認為他的比較「剛好」，形狀對還很硬，很喜歡跟他親密，但他還是會介意。貼文引發討論，就有不少女網友直呼，「粗沒有一定好，離開前任我婦科病全好了。」

這位男網友在Dcard發文，「女友說我剛剛好…」之前一直覺得自己的大小算還堪用，直到前陣子跟女友談性事話題，偶然知道女方前任比他大很多，瞬間覺得有點自卑。

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「她覺得我的用起來大小粗細『剛剛好』，形狀很對而且很硬，還可以做很多次，很喜歡跟我做，不像跟前男友都會痛。」然而，這樣的回應並沒有讓原PO完全釋懷，「知道介意也沒用，但心情還是有點微妙。」

貼文一出，許多人不禁傻眼，「世上最蠢的問題之一，就是拿自己跟前任比較」、「放過自己也放過女朋友好嗎」、「她還提到你很硬，稱讚的你怎都忽略」、「剛剛好就是性事很合，是誇獎」、「很無聊耶，要不要去幼稚園找女朋友？」

還有不少女網友很能體會原PO女友的心情，「我就不喜歡大的，真的很不舒服。你手指挖鼻孔舒服的一定不是大拇指！真的就這種感覺，不合太大，就像用大拇指挖鼻孔一樣」、「幫你畫重點『前任太大會痛』=要小心翼翼的行房；『你剛剛好』=盡興。」