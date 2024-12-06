觀察女友需要！他挑「實用的生日禮物」氣氛卻怪怪　網吐真心話

▲女生收到什麼禮物會開心？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

若伴侶生日，會送對方什麼禮物呢？近日有網友發文表示，因為曾聽女友抱怨肩膀痠，所以今年生日，他就送了肩頸按摩器當禮物，然而對方收到當下，卻似乎不驚喜也不感動，讓他納悶，女生不喜歡實用的禮物嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「生日送女友實用性的禮物很糟嗎」為標題發文，提到女友常坐在電腦桌前，也會說自己肩膀痠，要他幫忙按一按。於是女友今年生日，他就特別選了一個肩頸按摩器送對方，心想自己應該算貼心。

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原PO透露，女友打開禮物的瞬間，他馬上感受到氣氛不太對，對方看起來並沒有驚喜或感動，向他道謝的同時，反倒有種敷衍感。因此他實在疑惑，女生是不是不喜歡收到實用的禮物呢？他是真的想幫對方分擔壓力，才會選這個禮物，如果要補送，也不知道要挑什麼。

貼文曝光後，有網友認為，「實用的禮物很棒啊！收到我會覺得對方很貼心，我反而不喜歡漂亮、不實用的東西」。

不過更多網友回應，「禮物是要送對方想要的，不是你覺得對方需要的」、「我會覺得超無言，這種小東西平常我在講的時候就可以送了，生日請送有儀式感一點的東西」、「確實蠻實用的，但要到驚喜感動的話可能要送按摩椅」、「生日禮物還是想要一些漂亮飾品或是女友自己想要的東西吧，按摩器真的蠻普通+沒情調」。還有網友則說，「重點不是我們怎麼想，是她怎麼想吧」、「她會不會腦補成你不想幫他按？所以才送這個肩頸按摩器」。