多久沒回訊息能接受？她曝「男友回覆頻率」一票傻眼：有在交往嗎

▲能接受另一半多久沒回訊息？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

伴侶多久沒回訊息，是無法接受的？日前有網友發文表示，她和男友是遠距離戀愛，因為總心想對方在忙、沒空回訊息，所以都不會特別追問，但是好友一得知她男友都3至7天才回覆一次後，都很佩服她為何能接受，因此她就想知道，大家最多可以等多久呢？貼文曝光後，大票網友都傻眼了。

女網友在Dcard上，以「大家能接受另一半多久沒回訊息」為標題發文，提到她和男友是談遠距離戀愛，每次和好友說到回訊息頻率的相關話題時，好友都很想知道她的男友在忙什麼？覺得回訊息的間隔時間實在太誇張。

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原PO說，好友都很佩服她，為何能接受男友這麼久不回訊息？但她坦言，她不過心想男友在忙、沒空回訊息，所以就不想一直傳訊息，以免對方感到困擾。她也補充，男友最慢曾經一個月才回訊息，最快的話一個小時內會回，但兩個情況都很少出現，對方通常都是3至7天會回覆，大家能接受另一半多久沒有回覆訊息呢？

貼文曝光後，大票網友都直呼，「3個小時沒回訊息就很欠揍了，你竟然有辦法接受3至7天，而且竟然還都沒有電話聯絡」、「還沒滑下來想說（最）慢可能也只是半天之類的吧？欸不是！一個月？我沒辦法，不太像男友」、「這根本不是男友吧？我男友除非睡覺，12小時以上不回我會直接爆炸」、「這種太離譜了，有跟沒有似的一樣」、「分一分啦，不要浪費時間啦」、「別浪費時間等他訊息了」、「3至7天或一個月回？你們有在交往嗎」。話題引發討論。