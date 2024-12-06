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闖社區找女友「摺疊刀猛刺保全」　莽男殺人未遂判5年8月

▲桃園市左姓男子去年4月間凌晨在桃園區某社區欲找女友未果，卻與保全起爭執，竟持摺疊刀刺傷保全。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市左姓男子去年4月間凌晨在桃園區某社區欲找女友未果，卻與保全起爭執，竟持摺疊刀刺傷保全。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市左姓男子去年4月間某日凌晨，前往桃園某社區想找女友不成，與社區保全起爭執，竟持預藏摺疊刀刺傷保全，還搶走其手機，還硬要其他住戶幫忙找女友；桃園地院審理後，今（6）依殺人未遂罪，判處左男有期徒刑5年8月；2項強制罪各處有期徒刑4月，如易科罰金以每日1千元折算1日，全案還可上訴。

檢警調查，27歲的左姓男子去年4月12日凌晨在桃園區某社區欲找女友未果，社區櫃台與保全人員起口角，左男突持預藏折疊刀，恫嚇繳出手機防止其報案，保全驚恐之餘繳出手機，左男仍持刀向保全揮舞，並猛刺其腹部、右臀、左後腰與雙臂等處，造成穿刺與撕裂等傷害。

左男行兇過程被下樓取信的住戶目擊，左男再度恐嚇住戶繳出手機，防止其報警，住戶無奈只好交出手機，負傷保全見左男持續對住戶恫嚇，再度與左爭執，住戶則趁機奪回手機向社區其餘住戶求助，第2名住戶下樓查看之際，左男再度恫嚇交出手機，並迫其上樓找另名承租戶，保全則趁機報警處理；桃檢調查後依殺人未遂、強制等罪嫌起訴，因左男於5年內再犯屬累犯，檢方建請法院加重其刑。

桃園地院合議庭審理時，被告坦承強制犯行，但否認殺人未遂犯行，辯稱無殺人犯意，法院根據犯罪現場監視錄影之勘驗筆錄及截圖照片，應有殺人之不確定故意，足認被告犯行明確；法院今天上午宣判，被告左姓男子犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年8月，又犯強制罪，共2罪，各處有期徒刑4月，可易科罰金，全案仍可上訴。

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