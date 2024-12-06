女友泥醉渣男竟揪網友大搞3P　「很舒服！大嫂有醒來嗎」露餡

▲高雄渣男趁女友泥醉，竟揪網友來3P。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓渣男因劈腿被女友小莉（化名）抓包，小莉要求分手，某日吳男趁小莉泥醉時，竟上網揪網友到家裡來和小莉「3P」，網友傳訊「今天謝謝！很舒服！大嫂後來有醒來嗎？」的簡訊感謝吳男，結果被小莉發現，氣得提告吳男性侵，法院審理後，依乘機性交罪判吳男徒刑4年。

判決指出，吳男和小莉原本是男女朋友，去年2月間小莉抓到吳男約砲於是要分手，吳男則極力安撫想挽回，某日吳男和小莉在家裡喝酒，小莉醉得不省人事，吳男竟透過通訊軟體找來一名網友，約他來家裡「3P」，吳男還貼心的幫忙把小莉的衣物脫去，讓網友趁機性侵得逞。

事後，這名「嚐到甜頭」的網友，竟傳LINE給吳男「今天謝謝！很舒服！大嫂後來有醒來嗎？」，表達感謝之意，小莉見到簡訊後，追問之下才驚覺遭到性侵，氣得對吳男提告。

法院審理時，吳男否認犯行，辯稱當天是找網友來看小莉的裸體而已，網友因為「不舉」，所以沒有對小莉性侵，而且當初找網友來，也是小莉答應「3P」；律師也說發生這件事後，小莉還持續和吳男同居、慶生、出遊，可見性侵只是小莉的單一指控。

但法官根據小莉和吳男的對話記錄，發現吳男的說詞一變再變，小莉則是證詞一致，且在檢察官詰問時，曾有哭泣、以面紙拭淚導致開庭開不下去，與性侵害被害人回憶受害經驗時產生強烈負面情緒常情相符，因此認定吳男犯罪事證明確，依乘機性交罪判他徒刑4年，全案可上訴。