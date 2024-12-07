沒在用載具！她結帳時「好友拿手機給店員刷」　一票看傻：白目

▲好友亮出載具給店員刷。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會把發票存進載具內，但也有些人仍習慣拿紙本發票。近日就有網友發文表示，她前幾天和好友出門時，明明是她在買東西、結帳，結果對方卻拿出載具存發票，讓她越想越不對，那張發票明明是她的。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「朋友搶刷載具」為標題發文，提到她前幾天和好友出門，但當時明明是她在買東西，結果對方卻拿出載具給店員刷。事後她覺得不太對，於是就問好友，這樣發票不就變成好友的嗎？豈料好友卻反問她，平時會不會對發票？

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原PO認為，不管她有沒有對發票，都不能成為好友拿出載具刷的正當理由，更何況她平時都會把發票帶回家給家人對。她坦言，若兩人一起吃飯，然後各出各的，好友要刷載具倒無防，可是當時明明就是她的個人消費，總覺得自己被好友占便宜了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「占便宜是事實，他這樣蠻白目的」、「你朋友有夠沒水準，就算沒對發票，也能把發票捐出去啊」、「你朋友有夠白目，今天不論你會不會對發票，你有沒有載具，你消費就是你的發票，要怎麼處理也是你決定，即使你要把發票丟水溝也不關他的事」。也有網友說，「往好處想，一張發票就可以看清一個人，你說值不值得」。