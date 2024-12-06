台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽　台南各景點外拍登場

▲台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽，在台南登場，6日到台南各景點外拍，並將於8日晚上在南區濱海公路旁的「台南市立馬術場」舉行決賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽，在台南登場，6日到台南各景點外拍，並將於8日晚上在南區濱海公路旁的「台南市立馬術場」舉行決賽，台南馬術協會配合此選美活動，8日下午2時全面免費對外開放，辦理市集及邀請「狗尿運」樂團演唱。

這次協會辦理「2024國際大使選美大賽」已邁入第11屆，有來自丹麥、印尼、杜拜、大陸、越南及台灣等6個國家的越南、大陸與印尼配偶及新住民二代參與，主辦單位安排進入複賽的30位至仁德奇美博物館、玉井區玄空法寺、南區龍山寺、台南市立馬術場等地拍團體服裝及著越南國服，而在黃金海岸則著泳裝拍照、錄影。

主辦單位表示，7日晚上在華平路東東宴會餐廳辦理選美之夜暨慈善晚會，除邀請台籍、越南籍歌手演唱外，也有選美佳麗走秀，最後有2套禮服及一串珠寶的慈善拍賣會。

負責安排這場選美決賽至台南馬術場的台南市體育總會理吳志祥表示，配合這次選美比賽，馬術協會也安排系列活動，從8日（星期日）下午2時開始就有市集，邀請「狗尿運」樂團演唱，馬術協會也提供迷你馬供民眾、小朋友拍照，歡迎大家前往，全場是免費對外開放，連晚上5時開始的選美決賽也開放，決賽內容有自備服裝、越南國服、比基尼泳裝及禮服等，歡迎參與。