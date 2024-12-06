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台中警又傳離譜行為！　議員爆：想進學校問「通緝犯爸爸在哪裡」

▲李中再爆料，有員警欲進入校園找小孩，詢問通緝犯爸爸在哪裡，被校長擋下來。（圖／記者游瓊華攝）

▲李中再爆料，有員警欲進入校園找小孩，詢問通緝犯爸爸在哪裡，被校長擋下來。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

市議員李中先前質詢有關小學生被警察從校園內帶走，引發全國各界關切，李中今(6)日在議事堂再度爆料，先前有警察要抓通緝犯，卻又找不到人，竟意想天開要進學校去問通緝犯的孩子，但遭到學校校長的阻止，拒絕同意警察進入校園。

李中表示，這兩天有聽說，台中曾有警察因為想要抓某通緝犯，因為找不到人，就想要進到學校去問通緝犯的子女，但遭到學校校長的阻止，不同意警察進入校園，這表示還是有腦袋清楚的教育人員。台中市警局則表示，正在查證此事是否屬實。

台中日前驚爆員警進入校園帶走小學生事件，當初爆料的市議員李中今天表示，一開始他就已表示不介入該名學生與老師的衝突過程，因為師生與家長們各執一詞，議員又沒有調查權可以詳查，因此他強調的重點，是台灣屬於法治國家，無論警察或學校都應該有遵守程序的法治觀念。

李中提到，當初致電給分局長員警帶走學生事件後，分局長坦承確有疏失，也對違失員警做出懲處；但是學校讓學童被警察帶走，在法治觀念上，實在有加強的必要。

李中進一步詢問教育局蔣偉民，學校在此部分是否有所疏失？蔣偉民回應，學校允許警方帶走學生，確實是有疏失不當，市長盧秀燕也指示要就員警進入學校建立校園的因應標準作業程序，教育局目前正在研擬中。

李中強調，近日接到不少學校老師的來電，質疑當老師受到傷害時，老師有沒有權報警；他直接回答，老師當然可以報警維護權益，但如果不是緊急、又嚴重的樣態，應該像一般民眾一樣，到派出所等警察機關報案，而不是把警察叫到校園內，這是最重要的差別。

李中強調，基於保護學童，學校絕對不能隨便就讓警察進入學校，甚至不可以讓學童在沒有家長陪同的情況下，被警察帶走；這兩天經過媒體的大量報導，台灣再一次有了一個法治觀念的機會教育，教師與兒童的人權，我們都應該遵守相關的法令程序。

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