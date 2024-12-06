台東關山推廣書法　鎮長實現承諾舉辦研習成果展

▲台東關山推廣書法風氣見成效。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年台東縣關山鎮書法協會舉辦包括楷書和隸書的研習課程，邀請台東地區書法藝術家鄭世華擔任講師。關山鎮長彭成豐和關山工商校長王怡婷曾應邀參與開班的開筆儀式。彭成豐當場鼓勵報名研習的民眾把握機會認真學習，允諾將舉辦研習成果的發表會。

12月7日上午十時三十分將在關山鎮藝文中心（民權路45號）舉辦「戲墨人生」甲辰書法研習成果師生聯展開幕式。關山鎮書法協會理事長鄭聘嬴表示，這次的展出作品為關山鎮書法協會舉辦的研習活動，展出將超過60幅楷書、隸書的師生作品，歡迎大家前往參觀用行動鼓勵支持。

座落在關山鎮民權路的一棟老屋在整理後設立的『關山鎮藝文中心』12月起展出「戲墨人生」書法研習師生聯展，書法協會理事長鄭聘嬴、講師鄭世華和學員們展期前合力親手布展。鄭世華表示，相較池上在關山地區已經很久沒有舉辦相關書法研習活動，鄭聘嬴接任理事長後今年就舉辦兩場獲得熱烈的迴響，台東縣議員陳宏宗非常支持也建議縣府給予補助經費順利辦理。

彭成豐指出，關山鎮不只要爭取經費在硬體方面積極改善生活環境成為友善城市，軟體方面也希望打造小鎮成為藝文美學之鄉，讓鄉親和來自各地的朋友都能感受到「幸福關山」的氛圍；彭成豐應邀研習第一堂課開筆時就允諾認真學習就辦成果發表會，如今實現承諾讓師生們都覺得很有成就感。鄭聘嬴說，歡迎學員、家人和社會民眾都能親自到藝文中心觀賞學員們的作品，展期將從12/1至114年1月31日平日展覽時間09:00-17:00，假日需要預約0960739360。