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南橫霧鹿警協調施工單位停工　護送3歲女童下山就醫

▲南橫霧鹿警協調施工單位停工送身體不適孩童就醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲南橫霧鹿警協調施工單位停工送身體不適孩童就醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「所長幫幫忙」！台東縣霧鹿村的林姓婦女，於5日8時15分許，神情慌張的抱著三歲大的的女兒至霧鹿派出所，對著所長胡松俊仁說「女兒不舒服兩天了，要帶她去看醫生，但是施工路段管制無法通過，請所長幫幫忙」，胡松所長看到一位心急如焚的母親，秉持「救人為先」的原則，二話不說直接載著母女至管制路段，並將上情轉知施工單位，施工單位為避免施工時有落石，隨即停工讓巡邏車順利通過。隨後胡松所長順利護送母女至下馬公車站，再轉搭乘公車至關山慈濟醫院就診，所幸經醫師診療已無大礙。林女返家後，還特地前去霧鹿派出所向胡松所長道謝，熱忱的服務態度讓人「揪感心ㄟ」。

依據南區養護工程分局秘書室公告，為提升臺20線(南橫公路)台東端180K+855～181K+067路段(霧鹿天龍飯店附近)通行安全，關山工務段於該路段進行護坡工程。因該路段狹窄無法另闢便道，考量材料吊運及移動式起重機等施工機具須佔用道路方能施作，所以自113年9月5日至12月31日，每天早上8時開始至下午5時實施道路雙向管制。管制時間每週一至週日，上午8時至11時30分及下午1時至5時，管制時段每次放行10分鐘，中午11時30分至下午1時不管制；週五、週日下午3時後不管制，請欲上山民眾多加注意，可逕上「公路局南區養護工程分局關山工務段」官方網站查詢，以免影響行程。

關山警察分局表示，行經該路段若遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。另實施道路管制期間，請用路民眾遵照交通指揮人員之管制與引導。提醒有意上山遊客，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，請用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。呼籲用路人遇有道路狀況或是事故，請撥打110報案專線，或撥打鄰近分駐(派出)所電話報案，警察將儘速趕往並妥適處置，以維護民眾生命財產安全。

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