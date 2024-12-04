體驗融入大自然燈光藝術之美　台東光祭12／7落幕

▲台東光祭7日將落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024年台東光祭即將於12月7日傍晚舉行謝幕活動，台東縣長饒慶鈴邀請大家把握最後幾天的良機，趁著風和日麗的好天氣，到台東知本享受溫泉，並欣賞融入自然地景的大型燈光藝術裝置，體驗煥然一新的知本之美。

台東縣政府表示，今年是第三屆「台東光祭」，展區分布於知本勇男橋二側，光影藝術結合自然景觀，邀請遊客穿梭於溪谷與樹林間。今年特別以光雕藝術重塑勇男橋，成為知本新地標。又以勇男橋墩及周邊草原為畫布，由巴西藝術家 VJ Suave 與在地60名小朋友共同創作，展現活潑生動的光影彩繪，帶領旅人以全新視角探索知本。

縣府文化處指出，台東光祭自10月26日晚間於知本溫泉區盛大開幕以來，截至11月底，已吸引超過6萬人次參觀。今年展期雖受颱風侵襲而多次中斷，使得光祭布展過程充滿挑戰及人文活動與氣候變遷之間的再適應。開幕前，山陀兒颱風搶先「觀展」；展出期間又遭遇康芮與天兔颱風連番來襲，導致部分作品受損不得不休展數日。然而，在策展團隊的努力下，日本藝術家千田泰廣更於康芮颱風後親臨知本修復其作品《日行跡》，以純淨光線與尼龍線編織出的流星光影，再現原貌，令人讚嘆不已。

文化處進一步說到，為期45天的光祭展期，包含鐵花村的移動光影表演、忠義堂展區的「食光旅人市集」、洄瀾舞集帶來的舞蹈文化體驗、星空草原上的露天星空電影院等多元的活動，都讓光祭成為融合藝術、自然與在地文化的盛會。台東縣政府期望透過此活動，吸引更多旅人前來知本，將藝術深植於生活每個角落。

台東縣政府表示，謝幕活動將於當天傍晚6時在勇男橋紀念碑公園舉行，知本國中樂舞文創實驗班將帶來精彩舞蹈演出，大提琴家蘇瓦那以悠揚樂音烘托氛圍，壓軸演出則由原住民歌手以莉·高露獻唱，以溫暖歌聲為活動畫下句點。此外，現場將限量發放400份「日月星辰小提燈」，送完為止，歡迎民眾提早入場參加這場充滿藝術與溫馨的夜晚盛會。