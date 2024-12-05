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新北板橋見「關山稻了」　關農北上推廣優質農特產品

▲關山農會推廣優質農特產品特地舉辦見面會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山農會推廣優質農特產品特地舉辦見面會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

雖然北部地區的氣溫冷颼颼，但5日在「新北市板橋區農會」活力超市廣場前卻是熱鬧滾滾。原來是關山鎮農會極力推廣在地的優質農特產品特地舉辦「關山稻了」展售活動，並特地邀集生產小農和業者實際站上街頭，連續兩天來和消費者進行面對面分享自家好物。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，這次「關山稻了」活動目的是為推廣行銷包括關山米等農特產品，感謝包括農糧署、全國農業金庫股份有限公司、臺東農改場、臺東縣政府的大力協助來到北部推銷好物。尤其今年接連受到地震、豪雨土石坍塌、颱風等造成不小災情，也直接影響消費者選擇來到東部產地的意願，因此關山鎮農會期盼藉由活動邀請生產者與民眾直接對話，在行銷推廣的過程有機會更近一步認識優質的關山農特產品。

關山鎮農會秘書詹坤桂表示，稻米為國人主食之一但受飲食西化與麵食多元化的影響，國人的稻米消費量已從每人每年80公斤遽降至42.98公斤左右。相對衝擊我國糧食自給率，且隨著國人生活水準的提升，消費者對食的安全、衛生品質要求日漸重視，而農會亦面臨轉型企業化經營的競爭壓力，如何滿足消費者需求及提升國人的食米量，為「推動在地消費，提振國產米食」措施，研發推廣各種創意米食製品，希望不僅與農民努力提昇稻米的品質外，也持續以稻米研發出多元且創意的米食製品，讓消費者有更多樣化的米食選擇。

邱美玲指出，農會平日協助生產小農和在地店家業者展售產品提供了「小格子店鋪」、賣場規劃商區外，特別因應今年的環境氣候影響特地舉辦推廣活動。展售會除了展售榮獲全國稻米競賽獎項的關山米外，還有「關山米乖乖」、關山系列熱銷零嘴、蜂蜜、咖啡、米餅、茶葉、蘿蔔乾等，活動不只安排有現場商品擺攤外，還有食農教育創意體驗和精彩表演，關山鎮長彭成豐到場扮演最佳銷售員，不僅向來擺攤的鄉親加油，並拜託來往的民眾能用新台幣實際力挺支持關山好物，新北市板橋區農會理事長郭進源當場下訂「關山米」100箱引來熱烈掌聲，展售活動將一連辦理兩天讓北部民眾輕鬆選購。

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