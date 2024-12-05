入夜轉雨3階段變化　冷空氣接力報到「下周挑戰冷氣團」

▲周末受到冷空氣影響，北台灣低溫約17、18度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續偏涼，中央氣象署指出，今晚水氣增加，基隆北海岸、大台北、宜蘭都有降雨，且有局部性大雨發生，周六東北季風再度增強，雙北及宜蘭降雨機率高，周末受到冷空氣影響，北台灣低溫約17度，下周另一波較強的冷空氣，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，後續仍要觀察。

氣象署預報員趙竑說，今天環境偏東風，基隆北海岸、宜蘭及花東靠沿海區塊雲量較多，其他地區陽光普照，高溫25至26度，白天降雨集中在大台北山區東側及東半部地區。今晚天氣開始變化，有一波水氣增加，大台北、宜蘭降雨範圍會逐漸擴大，花東也有零星飄雨。

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他表示，目前位於華中上游區塊的高壓，今晚到明天快速由西往東出海，台灣附近從今晚有一波東北風稍微增強、水氣增多的情形，等高壓逐漸出海消失，北方高壓馬上遞補下來，未來一周前期天氣以東北季風環境為主，周末開始冷空氣逐漸南下。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢分為3階段，趙竑指出，今晚到周五北邊高壓快速通過，水氣增多，基隆北海岸、大台北東側及宜蘭降雨較廣，且有局部性大雨發生的機率，大台北及花蓮亦有零星短暫雨。

他表示，周六、日東北季風再增強，迎風面雨勢增加，但雨勢沒這麼大，雙北及宜花有較高的降雨機率，桃園沿海也有零星飄雨。周日至下周一二環境轉偏東風，降雨轉為以東半部為主，大台北東側也要留意飄雨狀況。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑說，北部今天溫差不大，周末是冷空氣偏強的時間，北台灣周末白天高溫不超過20度，低溫17、18度，整天偏涼，花東也是一樣狀況，而中南部受冷空氣影響，日夜溫差較大。周日到下周二轉東風之後，各地高溫慢慢回升。

趙竑提到，下周二、三轉為偏東風環境，蒙古有個高壓逐漸南下，台灣後期轉為東北風受冷空氣影響的天氣，下周冷空氣比周末冷空氣來的強勁，低溫14至16度，其強度預估以東北季風至大陸冷氣團的機率較高，寒流機率較低，後續還要觀察。