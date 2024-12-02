明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

▲東北季風增強，周二到周五大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，宜蘭防範大雨發生。（示意圖／李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

水氣漸增，中央氣象署指出，明天東北季風增強，周二到周五大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，周六有一波較強冷空氣南下，周日到下周一影響最明顯，有機會接近大陸冷氣團，北部、宜蘭及花蓮低溫下探14度，但仍有不確定，持續觀察。

氣象署預報員張竣堯說，未來一周天氣主要受到東北季風影響，明天東北季風增強，影響周二到周五天氣，大台北、東北部及東部有局部短暫雨，尤其明天宜蘭山區有局部大雨發生的機會，北部山區及台東亦有短暫雨，其他地區多雲到晴。

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▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，預估周六有一波較強冷空氣南下，有機會接近大陸冷氣團等級，影響期間從周日到下周一最明顯，相較上周乾冷的冷氣團，這波冷空氣屬於濕冷，北部及東半部降雨時間長，整天持續下雨，中南部則維持多雲到晴。

溫度方面，張竣堯指出，明天到周五受東北季風影響，各地低溫16至20度，北部及宜花地區白天高溫較涼，約20至24度，中南部及台東26至28度。周六有一波冷空氣南下，留意低溫變化，北部及宜花有機會下探14至16度，其他地區16至18度。

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

張竣堯說，周六這波冷空氣，強度有機會達到大陸冷氣團等級，但預報時間尚久，仍有不確定性，再觀察明、後兩天比較明朗，但相比周五前的溫度，周六後的溫度明顯下降，尤其北部及宜花因下雨，體感偏濕冷。

此外，張竣堯提醒，雲林以南地區從周二到周四清晨有低雲或霧，當溫度下降接近水氣飽和時，搭配較弱的風，容易有霧氣產生，影響能見度，晨間行車要注意 而中部沿海及恆春半島、離島風浪偏強，沿海活動注意。