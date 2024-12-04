2波冷空氣衝台「下周低溫破10度」　專家曝最新預報：分歧大

▲最新預報資料顯示，未來10至15天內大致有2波冷空氣。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

時節進入初冬，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，新的冷空氣預報情況，未來10至15天內大致有2波冷空氣，預估周六、周日至下周一清晨，中北部及東北部空曠地區，低溫降為13至15度，下周四後的第2波冷空氣，部分預報溫度低於10度，但強度預報分歧度大，暫時當作參考用。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，第一波是原本預期的周五到周日間的冷空氣，極渦低壓西側的西風北支內有較深的短波槽向東南擺動，帶動冷高壓分裂中心南下至長江以北(河南、安徽、山東、江蘇)，因此台灣附近東北季風強度加強，冷空氣南下的量也增加。

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他說，原先預期可能會達到大陸冷氣團等級，但最新預報來看，冷空氣南下幅度變得比較小，冷高壓中心提早在江蘇、山東一帶就向東移出，因此有可能達不到冷氣團程度，預估周六、周日至下周一清晨，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到13至15度間，市區低溫15至17度間，比昨天的預報要來得提高。

吳聖宇說，下周一白天起溫度回升，再來就是從下周四之後下來的第2波冷空氣，目前的系集預報來看強度預報頗為分歧，大概有一半的成員報出低於10度，但也有一半的成員還未反應。綜觀環境的預報，預估有很深的北支槽向南擺動帶來的強冷空氣降溫，不過因為分岐度很大，所以暫時只能當作參考用。

水氣的部分，吳聖宇表示，暫時來看仍集中在迎風面區域為主，大台北、東半部比較有下雨的機會，桃園以南的西半部地區大致穩定，可以一直維持到下周，如果沒有明顯變化的話，這種典型的東北季風天氣型態持續一段時間。