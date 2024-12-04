北台灣「溜滑梯式降溫」一路冷到下周　周末最凍探15度

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣來襲，中央氣象署指出，今天到明天是第一波東北季風影響，溫度逐步下降，周六另有一波較強的冷空氣，全台降溫，尤其北部感受明顯，最冷時間落在周日至下周一，低溫下探15度，下周二東北季風減弱，氣溫將緩步回升。

▲周六另有一波較強的冷空氣南下，北部最冷時間落在周日至下周一，低溫下探15度。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署預報員官欣平表示，未來一周天氣主要受到東北季風的冷空氣影響，溫度逐步下降，特別在周末的冷空氣，感受較明顯，降雨集中在迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區，雨勢消消長長，以長時間累積造成較大雨勢的為主。

她說，今天雲量集中在東半部，台灣上空整體雲仍較少，因此西半部感受舒適，比較容易降雨集中在宜蘭、花蓮一帶，會有局部短暫雨的現象，基隆北海岸、大台北、北部山區及台東偶爾有零星降雨，桃園以南地區都比較晴朗。

官欣平表示，未來一周大陸有個高壓，台灣是東北季風到東風型態，今天到明天有一波東北季風影響，周五、周六有另一股冷空氣下來，因此周末降溫明顯，持續到下周一，到下周二風向變化轉為東北東風，這樣狀況反應在降雨上面。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，官欣平指出，今天東北季風影響之下，降雨範圍主要在桃園以北、宜蘭及花蓮有明顯累積降雨，不是瞬間大雨，像是大台北、北海岸、宜蘭，特別在宜蘭山區或北海岸的山區累積降雨多，周五桃園也比較多雨。

她說，周末到下周一降雨範圍偏向宜蘭、花蓮，今天到周五雨勢較明顯，但中南部沒下雨，但日夜溫差大。到下周二東北季風減弱，迎風面降雨變少，僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有零星降雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，官欣平指出，北部感受比較低溫，無論白天高溫或夜間低溫比中南部來的小，但全台各地整體溫度趨勢是一路到周日逐漸下降，中南部可能感受不明顯，周末到下周一清晨低溫約15、16度。

她表示，北台灣溫度逐日下降，到周末白天高溫不到20度，最低溫時間落在周日到下周一清晨，北部、西半部地區低溫下探15至16度，花東介於北部跟中南部之間。另今、明天彰化至台南清晨易有霧，影響能見度，行車用路多注意。