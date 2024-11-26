客戶解約保單「ALL IN」搞投資　壽險公司攜手嘉義警阻詐

▲▼富壽保險員通報警方客戶疑似遇到詐騙要解約保單，嘉義市警局第一分局員警到場勸阻成功 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警方日前接獲轄內富邦人壽櫃檯服務處通報，一位民眾欲解除保單合約提領現金並自稱用途為「投資」，經櫃檯人員察覺有異立即通報警方前往關懷，警方耐心向民眾勸說此為詐騙慣用手法，切勿為了「假投資」依對方指示解約並匯款，以免遭受財產損失，警方與保險業者攜手成功攔阻民眾遭詐騙52萬元。





嘉市警第一分局表示，該分局每月固定向金融機構實施反詐騙宣導，教導行員如何辨別詐騙案件，臨櫃辦理業務時能更深入關懷可能受騙的民眾，即時通報警方前往協助，並與轄內金融機構業者建立攔阻詐騙通報群組，即時掌握轄區銀行第一線情況，接獲行員通報分局會立即派遣線上警力前往關懷，攔阻通報群組自113年6月起至今通報共計127件，替市民攔阻累計達新臺幣1億1千餘萬元。

警方表示，攔阻詐騙通報群組施行至今，大幅提升金融銀行對詐騙案件機警性，更加深警銀間合作默契，共同為嘉義市民守護寶貴財產。警方近期察覺受騙民眾遭詐時，為了聽信歹徒指示投入更多資金，遂主動向人壽保險業者進行保單解約或保單借款籌措資金，導致遭受更大的財產損失，警方主動與人壽保險業者聯繫進行反詐騙宣導，希望建立更嚴密的攔阻防護網，為民眾財產把關。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文再次呼籲民眾，「網路投資詐騙多」，投資時必須多次查證，勿輕信他人指示操作，在面對警方關心也請保持理性與耐性，再三思考以防止受騙！