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詐團11月騙全台民眾127億　「打詐儀錶板」升格獨立網站

▲刑事局長周幼偉邀約名人吳淡如出席打詐儀表板記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長周幼偉邀約名人吳淡如出席打詐儀錶板記者會。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

為讓全台民眾認知詐欺犯罪嚴重程度，並提升政府打詐透明度，刑事局開先例於8月30日在165全民詐騙網公布打詐儀表板；為方便民眾查詢瀏覽，12月起把「打詐儀錶板」設置獨立網站（https://165dashboard.tw/），增添近期詐騙手法、警察機關打詐成果及宣導識詐資訊，並添增資料庫功能方便民眾調取詐騙犯罪相關資訊。刑事局長周幼偉呼籲，「多加關注儀錶板網站，就可掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力。」

刑事局詐欺犯罪防治中心指出：打詐儀錶板從165網站變更成獨立網站後，有下列特點，包含美化網站頁面、設計功能欄位及網頁置頂鍵，使民眾易於瀏覽。增設詐騙手法頁面，提供常用詐騙話術，供民眾檢視是否有詐騙疑慮。

打詐儀錶板網站並以全台警察機關打詐資料庫同步彙整每日詐騙手法前五名：提供當前最新詐騙手法案例，及其話術解析、並分享防詐小撇步、詐騙公式拆解，並附上宣傳影片讓民眾學習如何拒絕詐團話術。

▲刑事局長周幼偉邀約名人吳淡如出席打詐儀表板記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

網站並同步更新各縣市數據統計，民眾可查詢各縣市每日及每月詐欺受理數及財損數及各縣市每日案例；刑事局以11月即時數據為例，前5大高發詐欺案類即占總受理數61.9%，最大宗仍是假投資詐騙22.58%、網路購物詐騙15.17%、假買家騙賣家詐騙10.48%、假中獎通知詐騙7.41%、假交友類型投資詐財占比6.26%。

周幼偉指出，全台光是11月詐騙受理數為18204件，財損數為127億3921萬元，分別比10月份增加0.3%和5%。詐欺手法以假投資詐騙為最多、其次為網路購物詐。周幼偉強調，警方即時公布詐騙受理案件數及財損數，讓民眾能瞭解所在地區詐欺情勢。

周幼偉說，打詐儀錶板網站上架後，將持續配合治安趨勢作滾動式調整，刑事局並邀請知名主持人吳淡如現身說法、透過把詐騙話術關鍵字轉化成圖卡資訊，讓民眾可以快速知悉詐團手法，民眾可由165全民防騙網進入，或直接連結打詐儀錶板網站查詢所需防詐資訊。

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