詐騙集團剋星！「AI阿嬤」講電話瞎扯40分鐘　騙徒崩潰飆髒話

▲「黛西」聽起來就像典型的英國慈祥奶奶，整天跟詐騙集團對話。（圖／翻攝YouTube／O2 ）



記者吳美依／綜合報導

全球各地詐騙集團日益猖獗，英國電訊公司O2研發人工智慧（AI）聊天機器人「黛西（Daisy）」，能夠全年無休、24小時與詐騙集團對話，東聊西扯浪費歹徒的時間，讓他們沒有餘力詐騙別人。

CBS等外媒報導，「黛西」11月14日首次亮相，迄今已與詐騙集團進行1000多次對話，最長的一次持續大約40分鐘，並且已經浪費歹徒數百小時。她聽起來就像是典型的英國慈祥奶奶，對於科技一竅不通，卻可以喋喋不休地談論孫子孫女、她養的貓咪等無關緊要的故事，讓騙徒感到沮喪又挫敗。

在其中一通對話裡，詐騙份子甚至忍不住崩潰大喊，「已經快要1小時了！看在上帝的份子！」接著爆出一連串髒話。但黛西只是冷靜且友好地驚呼，「天啊，時間過得真快！」

黛西會聆聽詐騙份子說的話，將其聲音翻譯成文本，接著在龐大數據庫裡搜索、找到適當回應，再將回應文本轉成語音說出來，這一切都在幾秒鐘內完成。

O2防詐部門負責人麥肯齊（Murray Mackenzie）表示，「我們防詐團隊的最新成員黛西正在扭轉局面，光是讓他們（歹徒）保持在線通話，就在他們自己的殘酷遊戲裡智取他們。」但他也指出，黛西提醒著人們，「不論電話那一頭的人聽起來多有說服力，他們不總是像你想得那樣。」

O2去年攔截及阻止了價值超過2.5億英鎊的可疑詐欺交易，首席營運長（COO）歐爾（Rob Orr）也指出，「詐騙已經達到流行病疫情的程度」，「我們正在不斷提高我們的防禦能力，並且分享關於這些集團陰謀的可靠證據。」