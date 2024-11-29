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以為遇真愛「被騙1300萬」　嘉義市分局長電台破解愛情詐騙

▲▼嘉義市警局第一分局分局長化身說書人 道出受騙真實案例 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼嘉義市警局第一分局分局長化身說書人 道出受騙真實案例 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為擴大反詐騙宣導廣度，嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文與嘉義之音及嘉樂電臺共同配合，以接地氣又富有磁性的口吻，向聽眾朋友分享真實發生之詐騙案例，主持人也笑稱分局長是被警察耽誤的電臺主持人。

▲▼嘉義市警局第一分局分局長化身說書人 道出受騙真實案例 。（圖／嘉義市警局提供）

經統計資料顯示，受騙金額最多的手法為「假投資」案類，當中詐騙集團甚至會以愛情的名義來騙取信任進而投入資金，讓被害人可謂是人財兩失。

故事的主角小真在臉書上認識了一名主動攀談的阿輝，小真在動態中分享了許多愛犬照片，阿輝便以自己也是愛狗人士深入話題後，兩人成為情侶，阿輝向小真表示自己是在銀行業上班，並鑽研虛擬貨幣的投資管道，小真心動的拜託阿輝帶領她一起投資，於是阿輝提供了一個虛擬貨幣APP，等到小真希望出金時獲利，客服人員多次以「稅金」、「手續費」、「解除凍結」等理由，不斷地讓小真投入更多的金錢，這段愛情投資騙局持續了3個月的時間，損失新臺幣1,300萬元。

▲▼嘉義市警局第一分局分局長化身說書人 道出受騙真實案例 。（圖／嘉義市警局提供）

為讓民眾更加深刻感受詐騙就在你我身邊，千萬不可掉以輕心，內政部推出「打詐儀表板」，每日更新全台每日受理數、財損數及真實案例，透過數據真實呈現，提升全民防詐意識。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文表示，網路交友莫談錢，網路投資要謹慎，有任何疑問保持「一聽，二掛，三查證」的原則，撥打110或165求證，派出所是民眾最好的鄰居！

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