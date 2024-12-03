南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

記者陳家祥／台北報導

南韓總統尹錫悅今（3日）晚間宣布緊急戒嚴，引發國際關注。對此，目前人在韓國的台北市議員柳采葳說，起先當地的韓國人不覺得有什麼，甚至還反問是不是假訊息，隨後當尹錫悅宣布要退出青瓦台後，外國遊客陸續離開餐廳，周邊店家也開始提早進行打烊作業。

目前人在韓國的柳采葳說，現在非常警戒，60秒內就有3、4台警車經過，幾乎整條街每一台扯都是警車，但是比較好笑的是，2、3小時前在用餐時遇到店員，有詢問現在狀況如何？店員一點都不覺得緊張，他們覺得是很日常的狀況，甚至還質疑是假訊息、哪裡得來的訊息。

▲台北市議員柳采葳遊韓巧遇戒嚴。（圖／議員柳采葳提供）



柳采葳觀察，韓國人覺得平常接收到的訊息就是非常緊繃的狀況，可能不是真的。現場消費者也認為這不是非常緊張的狀況，但是當尹錫悅宣布要退出青瓦台後，訊息推播一出來後，外國人也馬上離開現場了。

柳采葳說，現在韓國處於非常緊張的狀況，現在在街上是還沒有看到坦克車在街上巡檢，目前一些民眾陸續在提早做關門，可以凸顯出韓國的緊張狀況。

鍾沛君則說，戒嚴消息讓全球都很震驚，今天晚上用餐到一半的時候看到宣布戒嚴的訊息，鄰桌客人還不知道最新的消息，直到閒聊告知後，「對方馬上買單離開餐廳」。

鍾沛君表示，近一步詢問餐廳店員，出乎意料南韓民眾對於這樣的訊息並不是太大的震盪，釜山為例，看到首爾街頭坦克的照片時，還反問這照片是真的嗎？也許是因為過去對於類似訊息的接受非常頻繁，所以對於今天晚上的戒嚴宣布，沒有特別反應。

▲北市議員鍾沛君遊韓碰上南韓宣布戒嚴。（圖／鍾沛君提供）