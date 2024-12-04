▲▼計畫遊韓看過來！　《幸福商店》雜誌提供中英版本帶你梨大玩透透

▲首爾西大門區廳發行的《幸福商店》宣傳雜誌，除韓文版本外，同時也提供中英文版本可以取閱。（圖／取自西大門區廳官網，下同）

記者蒲世芸／編譯

不少民眾到南韓旅遊時，梨大商圈都是大家筆記本上的必去行程之一，不僅有豐富美食，還有許多流行服飾和美妝店林立。現在大家前往旅遊時，可以多了一個好幫手來提供你靈感，來加入參考到行程規劃中了。4日首爾西大門區區廳長李成憲（音譯）宣布，為活化梨花女子大學（梨大）周邊商圈，近日發行了《幸福商店》宣傳雜誌。

《幸福商店》是一份12頁的小冊子，旨在介紹梨大商圈的特色店家。內容包括：梨大商圈簡介、梨大學生推薦美食、商家的故事、幸福商店地圖等，搭配可愛的插圖與文字說明，展現商圈魅力。

▲內容搭配可愛的插圖與文字說明，展現商圈魅力。

《幸福商店》雜誌將放置於梨大商圈內的店家、新村青年美食市集及社區居民中心，並同步上架至區廳官網。此外，考量有到許多海外旅客，雜誌也製作了英語與中文版本進行發行，歡迎有需要的民眾可以取閱。

西大門區區廳長李成憲表示，「希望透過梨大商圈宣傳雜誌《幸福商店》，讓更多國內外人士認識這些充滿魅力的店家。我們將持續努力，打造一條人人都想來訪的梨大街區。」