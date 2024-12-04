批綠超愛喪事喜辦　民眾黨團：「戒嚴文」翻車就想推給在野黨

▲立院民眾黨團批評，民進黨團發戒嚴文後刪文，隨後又PO文辯解。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，歷經6小時在4日凌晨解嚴；但立院民進黨團卻附和戒嚴發文，遭大批網友抨擊後刪文，結果又稱「轉發國際資訊」再惹議，對此，民進黨團幹事長吳思瑤4日上午出面滅火喊話「不贊成戒嚴」。立院民眾黨團中午批評，民進黨團昨晚文章有起而效尤的味道，如今高層卻敢做不敢當，超愛喪事喜辦，翻車還想推給在野黨、小編？

「注意，這就是民進黨的反省！」民眾黨團中午表示，昨天南韓發生總統緊急宣布戒嚴，立院民進黨團馬上上車，直接選邊站，點名「南韓國會已被親北韓勢力操控」，而尹錫悅為了守護自由憲政，才不得不出此下策，再扯台灣國會裡也有暗黑勢力侵蝕國家，大有打算起而效尤的味道。

民眾黨團提及，沒想到民進黨該文章在短短半小時就翻車刪文，今天民進黨更光速變臉，強調「絕對不會支持戒嚴」；而吳思瑤稍早還在記者會上憂心忡忡，請大家要共同守護民主、應該不分彼此站在同一陣線，「刪文就代表我們不贊成戒嚴的立場」，最後再教訓在野黨「適可而止」、不要「過度渲染」等。

民眾黨團批評，民進黨高層真的敢做不敢當，超愛喪事喜辦，「這篇文的內容，不就是你們自己天天掛在嘴邊的？現在翻車，還想推給在野黨跟小編？」