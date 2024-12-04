韓國軍隊收戒嚴令出動「1裝備掉了」價值129萬！網笑：有人要飛了

▲南韓軍隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突宣布緊急戒嚴令，一度引發暴動，6小時後宣布解嚴，鬧劇終於落幕，不過在宣布戒嚴後，市區出現坦克和軍隊，有網友貼出韓國電視台的畫面，有軍人在出勤時掉了裝備，仔細一看，居然是四眼夜視鏡，驚呼「聽說價值4萬美元（約新台幣129萬元），回去完蛋了」。

有網友在PTT發文，「韓國特種部隊掉裝了」，韓國新聞台播放戒嚴的新聞，畫面突然停在地上的四眼夜視鏡，特種部隊在進場時候掉裝了，「這個應該不少錢吧？」

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對此，網友認出，這是四眼夜視鏡，那位軍人回去完蛋了，「那個不是挺貴的嗎，可以這樣噴裝哦」、「天兵，噴高價裝都不知道，要飛天了」、「那個好像很貴的樣子，有人要被幹飛了」、「這位弟兄你的四萬鎂掉了」、「回去準備起飛」、「那一個夜視鏡要百萬台幣欸」、「回去要被電到飛起來了」、「四眼田雞夜視鏡很貴」、「當兵的時候看過，這好像是夜視鏡，一個要幾百萬」、「夜視儀好幾萬，會被幹飛吧」、「這戒嚴真的很搞笑」。

根據維基百科指出，四筒式全景夜視儀原本是美國空軍有限地使用的一種特殊裝備，該夜視儀是以安裝在戰術頭盔上使用為前提下設計，目的是為了輔助駕駛空中載具的人員在黑暗的環境下飛行。GPNVG是目前最先進的單兵夜視儀之一，但同時價格也相當昂貴，每個約售4萬美元，而且只供應給美國軍方及執法機關，以至美國的盟友國家使用。

▼四眼夜視鏡價值4萬美元。（圖／翻攝自PTT）

