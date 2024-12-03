新北八里愛心教養院陶藝展　展現身障院生勇敢生命力

▲八里愛心教養院〈陶藝．淘意〉特展開幕式。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

一幅幅充滿生命力的藝術創作！新北市立八里愛心教養院舉辦〈陶藝．淘意〉特展，在板信商業銀行贊助下，即日起至12月26日於總行1樓展出由6位重度、極重度身障院生所創作的16幅陶版畫及20件盆器。新北市社會局長李美珍表示，每件作品都是生命力的展現，是院生在每堂陶藝課程中堅持不懈的創作成果，更感動的是，院生以自身力量鼓勵其他身心障礙者，每個人都能勇敢跨過生命的課題，揮灑自我潛能。

展出3幅陶板畫作品的院生小如，相當喜歡陶板畫創作，雖是重度腦性麻痺患者，無法用雙手將陶藝作品塑形，但個性樂觀的小如不氣餒，經過不斷訓練，練就出能用功能較好的左手捏出屬於個人風格的「陶版花」畫作。

▲八里愛心教養院院生小如向社會局長李美珍（左1）、板信商業銀行總經理徐樹人（左2），解說院生的陶藝作品。

在陶藝社團老師張耀全的帶領下，小如介紹她的3幅作品，花了三個月製作完成，「一花一世」作品呈現出四季的花種，象徵每個生命有豐富多樣的面貌，而「風和日麗」和「生命的綻放」則代表小如期許自己能展現自信和美麗，希望生命能有無限的可能。

而在所有作品中，只要看到有「鯊魚圖像」的畫作，那必是院生人逸的作品。人逸特別偏愛鯊魚，透過海洋生物圖艦認識鯊魚種類，腦袋和內心充滿創作能量的他，創作出各式造型的「陶版魚」畫作，創造屬於自己的繽紛海底世界。

八里愛心教養院院生們因重度、極重度肢體障礙，創作的方式也格外侷限且不易，有些院生僅能用一隻手進行拉坯，或是只能仰賴腳來創作，部分院生甚至只能用手肘壓模或者搓長條。八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，希望大家在駐足欣賞的時候，能真切感受到院生們親手製作的溫度。

板信商業銀行總經理徐樹人表示，板信商銀致力於公益活動，已響應新北市好日子愛心大平台第五年，捐贈善款累積1300萬元，希望讓社會大眾認識身心障礙朋友不同面向，更希望藉此拋磚引玉，邀請更多企業一起響應公益。

社會局長李美珍表示，更要感謝板信商業銀行多年來的協助，除提供畫作展出場地，今年度也捐贈新臺幣100萬元支「新北市身心障礙者公益巡迴畫展暨藝術創作展圓夢計畫」。

〈陶藝．淘意〉特展即日起於至12月26日於板信商業銀行總部大樓1樓展出，而新北市身心障礙者巡迴畫展「愛在畫中」將接續於12月30日至2025年1月22日於同場地展出。