新北耶誕城變身德國小鎮　魔幻夢境沉浸異國體驗

▲「魔幻夢境德國耶誕市集」連續3天下午在舞臺區，將帶來異國耶誕節慶寓意各式活動及表演。（圖／2023年資料照／新北市觀旅局提供）

記者戴上容／新北報導

全臺最具話題性的「2024新北歡樂耶誕城」即將迎來濃濃的異國風情，今年再度與德國經濟辦事處合作，於6日至8日舉辦「魔幻夢境德國耶誕市集」，集結德國特有風格文化，現場滿載令人垂涎的歐式美食及精緻獨特的德國商品，市民廣場將化身最道地的德國耶誕村，帶給民眾魔幻溫馨的節慶氛圍！

耶誕市集最早可以追溯到中世紀的歐洲地區，當時主要是冬季市場的一部分，目的是讓人們在寒冷的冬季購買必需品，並為耶誕節慶祝活動做準備。為了讓台灣民眾體驗德國歷史悠久的異國氣氛，新北歡樂耶誕城再度與德國經濟辦事處合作，12月6日至12月8日每日11時至22時於新北市市民廣場舉辦「魔幻夢境德國耶誕市集」，現場攤位風格多樣，包含經典的德國豬腳、德式香腸、烘焙麵包及家家戶戶必備的德式點心「史多倫」等美味佳餚，香味四溢令人食指大動，還有暖身暖心的熱紅酒及啤酒，喝一口就能療癒身心，彷彿徜徉在歐洲當地市集般地好吃又好逛。

▲「2024新北歡樂耶誕城」今年與德國經濟辦事處合作，於12月6日至12月8日舉辦「魔幻夢境德國耶誕市集」。（圖／2023年資料照／新北市觀旅局提供）

除了德國美食，還有豐富多元的德製精選商品直送來臺，家居裝飾、精緻工藝品及玩具禮品等，在「魔幻夢境德國耶誕市集」一次網羅！此外，連續三日下午在舞臺區也有節慶寓意各式活動及表演，將邀請臺德樂團演出一連串耶誕歌曲，另有付費DIY活動，包含花朵禮物：https://reurl.cc/vp5On1、迷你耶誕樹：https://reurl.cc/pvq14Q及水凝膠芳香公仔（採現場報名制）等製作體驗，歡迎大家事先報名一起手作同樂，活動最後也將有大家最期待的耶誕老人驚喜現身，帶給民眾難忘的德式耶誕佳節！

新北市觀光旅遊局呼籲，活動期間人潮眾多，建議欲前往新北歡樂耶誕城活動現場的民眾們多加利用大眾交通運輸工具，也再次誠摯邀請大家一起來耶誕城體驗魔幻德式氛圍耶誕市集，更多「2024新北歡樂耶誕城」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。

▲活動將有大家最期待的耶誕老人驚喜現身，帶給民眾難忘的德式耶誕佳節。（圖／2023年資料照／新北市觀旅局提供）