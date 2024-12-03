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月收30萬擠套房！4月嬰渾身傷死亡　父母甩鍋「狗咬或姊姊壓的」

▲▼ 男嬰遭虐死亡。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市王姓男子與盧姓妻子涉虐待4個月大的兒子，被依家暴傷害致死罪起訴，夫妻倆強調很愛孩子。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名僅4個月大男嬰離世時體重僅3.5公斤，全身佈滿陳舊性傷痕、顱骨骨折，其父母被依家暴傷害致死罪起訴。士院3日開庭，夫妻否認犯行，並將責任推給家中臘腸狗和年僅1歲3個月的大女兒。然而，王父月收入高達20至30萬元，一家4口卻擠套房內，2名年幼子女同甚至共睡一張嬰兒床，生活環境與照護狀況令人不解，全案訂於明年1月24日宣判。

開庭時，男嬰母親說，家中的11歲臘腸狗平日與大女兒相處融洽，但可能因年老容易受吵雜聲音影響，情緒變得暴躁，因此懷疑是狗咬造成男嬰的傷勢；母親更指出，男嬰與姊姊共睡一張嬰兒床，床頭床尾位置分隔，但女兒體重10公斤，有時睡覺時腿會壓在弟弟身上，暗示這可能導致骨折與傷害。

王父則在庭上情緒激動表示：「我們真的很愛孩子，這2年多一直想知道發生了什麼事。我們怎麼可能傷害自己的孩子？」他的語氣哽咽，卻沒落淚，並懇請法官好好想想。

2人辯護律師進一步指出，本案的法醫鑑定雖推測死亡方式為「疑似他殺」，但缺乏直接證據，死亡原因可能是照顧疏忽所致，甚至提出男嬰可能自己跌倒或被姊姊壓到的可能性，請求法院無罪判決。

然而，先前資深法醫蕭開平當庭作證，直指男嬰的傷勢不符合意外情況。蕭醫指出，男嬰的顱骨骨折傷勢呈纖維化，推測受傷時間在3周至1個月前，致命傷應是平面撞擊硬物如地板或木板所致，狗咬或姊姊壓傷可能性不大。蕭醫還表示，雖無法確定男嬰是否患有貓哭症，但這類患者僅肌肉保護較弱，從未見過骨折案例。

此外，社會局代理律師痛批父母推卸責任，指出：「一名僅4個月大的嬰兒，在短短的生命中經歷多次骨折與虐待，父母身為監護人應負全責。」並請求法院從重量刑，以彰顯法律的公平正義。

全案疑點重重，雙親堅稱自己深愛孩子，並強調從未對其施暴，而目前已被安置的大女兒，經檢查後確實未發現家暴跡象。然而，令人無法忽視的是，年僅4個月的男嬰卻在短暫的生命中多次出現骨折傷痕，最終更離奇因顱內出血致命。對於這些矛盾之處，雙方在庭上針鋒相對，全案辯論終結，審判長諭知明年1月24日下午宣判。

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