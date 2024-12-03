新北迎接歡樂耶誕　八里區行政大樓裝飾繽紛登場

▲新北八里區行政大樓耶誕裝飾繽紛登場。（圖／新北市八里區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

耶誕節的腳步日益臨近，除了新北耶誕城可以觀賞美麗壯觀的耶誕盛典外，八里區公所也準備迎接節日的到來，為市民帶來一片繽紛的耶誕氣氛。無論行政大樓內、外的耶誕裝飾、色彩繽紛的燈光，還是富有創意的藝術裝置，都為八里的耶誕季節增添了濃厚的節日氣氛。

矗立在八里行政大樓前高達四米的華麗耶誕樹燈光亮起成為廣場的焦點，閃耀的燈光如同聖誕夜的星星，象徵著希望與祝福；而行政中心內部各樓層佈置著各式聖誕樹、迎賓雪人等，讓行政中心瀰漫著聖誕氛圍，溫暖傳遞至人們心間。

走過大樓門口的翱翔天際希望拱門，如同邁向充滿溫暖的2025，吸引不少民眾駐足拍照留念。此外，草坪上一片片的發光珊瑚如水母般駐足於藍色水流、麋鹿、燈海瀑布等美麗的燈飾，在冷冷的冬天裡散發出希望與溫暖。

八里區長林俊宏表示，今年的耶誕裝飾以多元創意為特色，除了高聳的耶誕樹外，走道兩旁的燈海裝置，展現出濃厚的海洋風情，讓讓八里的耶誕夜更加璀璨迷人，讓市民及遊客在欣賞燈飾的同時，感受歡樂和溫暖的耶誕節。

林俊宏還指出，八里區擁有優美的自然景觀與豐富的文化資源，還有風景如畫的自行車步道，從觀音坑溪口至下罟子漁港共14公里，沿途海世界觀景台、渡船頭老街、八里左岸婚紗廣場、漫步廣場、十三行文化公園及博物館，以及最新最夯於113年10月整修完工商港鯨魚公園等魅力景點，市民不僅可以在耶誕節期間欣賞美麗的燈飾，還能輕鬆體驗自然生態、探索當地文化，並享受八里獨特的美食風味，讓這個耶誕節充滿更多樂趣與驚喜。

八里行政大樓戶外耶誕燈飾點燈自即日起至2025年1月12日止，每日下午5點至晚上10點整，室內則配合洽公時間開放。歡迎遊客打卡拍照，除可欣賞八里最美的夕陽，還可觀賞一場美麗的耶誕燈飾之旅，共度溫馨的聖誕佳節！