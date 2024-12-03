「翁大博士說得正確」　林濁水談考委爭議：民進黨不怕被批雙標？

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）



記者郭運興／台北報導

上會期在野黨卡關考試院人事案，致使考試院出現空窗期，衝擊國考辦理，為使國考事項運作不受影響，考試院修改規定，剩下3部級首長仍可開會。國民黨立委翁曉玲今（3日）質詢批評，沒有考委的考試院就是違法、違憲。對此，前立委林濁水表示，翁大博士說得完全正確，請民進黨回到廢考監的憲改初心，把無用的兩院肥貓人事凍結，否則護憲保監委，卻違憲不在乎沒考委，不怕被批太雙標？

林濁水表示，為了保障參加高普考試公民的權益，8月30考試院修會議規則，規定正副院長和考試委員同時出缺時，由考、銓部長、保培主任等人集會，議決重大政策。

林濁水表示，翁曉玲大博士今天在立院大發雷霆，她表示，這不是證明沒有正副院長和考試委員，也可以繼續運作？翁大博士說得完全正確。

林濁水指出，像英國，考、銓和人事行政由財政部長兼人事部長一個人就夠了，中華民國要那麼龐大的院，又要一大群超級大肥貓再加上行政院人事總處，只證明「中華民國人」智商超低，實在無能，超愛酬傭肥貓，和孫中山超愛胡思亂想一樣，到了難以置信。

林濁水再指，只是翁曉玲又說那不是完全違背孫中山理念，完全違憲？翁大博士這又說得完全正確。但這豈不是完全證明違孫中山、違五權憲法，才是正確的好事。

林濁水呼籲，柯建銘總召，明白了這關鍵點後，還堅持以國會聽証調查權、藐視國會罪是違五權違憲，所以國會不該擁有嗎？

林濁水強調，無論如何，請民進黨回到廢考監的憲改初心吧，至少在修憲前，把無用的兩院高層肥貓的人事先予凍結，就像當初凍省一樣吧。否則護憲保監委，卻違憲不在乎沒考委，不怕被批太雙標？

最後，林濁水總結，無論如何，論憲，必須有前瞻，完整的架構性思考能力，不宜支離破碎，否則很容易陷入自己左手右手互相打架的困境。

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