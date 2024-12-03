入選「BBC巾幗百名」傑出女性　黃捷感謝：讓世界看見台灣

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

英國廣播公司（BBC）公布年度「巾幗百名」（100 Women）榜單，民進黨立委黃捷上榜，也是今年唯一入選的台灣女性。黃捷表示，非常感謝肯定，讓她有機會透過政治家的角色，讓世界看見台灣。

黃捷說，BBC百大女性今年的主題是「破碎的世界」，反映世界各地正在經歷的嚴重衝突、人道主義危機和政治動亂。BBC來信時，特別詢問她，女性如何在混亂的局勢中，找到生存下去的韌性，她認為，真正的韌性，是擁抱多元。納入越多不同聲就越強大，特別是那些曾被視為弱者的對象，包括女性與LGBTQ+。

黃捷指出，BBC除了關注她是首位LGBTQ身分的國會議員，也報導她在台灣推動的三項立法，人工生殖，保障單身女性及女同志的生育權；改善月經貧窮問題；對抗數位性暴力。

黃捷表示，這次的入選，明確向世界傳達出台灣對於人權價值的重視，以及對民主的追求。雖然台灣也正經歷政治衝突與民主危機，但台灣人堅毅的韌性帶著國家走到這一步。未來她也會繼續為民主與人權價值努力，在國際上為台灣、為性別權益發聲，「人權不僅僅是本來就應該做的事，更是台灣接軌國際的語言、突破外交限制的手段，也是我們和中國最大的差別。」