「誰還敢當老師？」台中師報警挨批　網一面倒：道歉不代表知錯

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中某國小的一名小六生拿樂樂棒球打老師，老師因不滿孩子道歉態度而報警，台中市長盧秀燕對此直言痛心，更批老師不放手是最壞的教育示範。只是此話一出，網友風向一面倒，直呼「這樣誰還敢當老師」、「道歉就必須原諒？那還需要法律嗎」。事後盧秀燕也向該名老師道歉，表示自己「話說得太快」。

台中一名小六生和體育老師起爭執，雖事後道歉，但老師並不接受，選擇報警，之後校方也讓員警到校帶走學生，讓家長錯愕。台中市長盧秀燕昨（2）日直言，對這件事感到痛心，孩子已經道歉也知錯，結果老師卻不放手，這是最壞的教育示範，也是不適任的老師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕強調，即便警方要帶走學生，學校也應該阻止，結果學校居然容許警察在沒傳票的情況下帶走學生，顯現校長領導無方、毫無法律觀念，因此要求教育局重辦重懲，連帶督學一併檢討。

▲對於老師的作法，網友風向一面倒。（示意圖／取自Pixabay）

有網友在Dcard的教師板上，以「老師一定要接受學生的道歉和原諒嗎」為標題發文，單就道歉是否一定要原諒來討論。她認為老師也是父母養的，尋求法律幫助也是每個人的權利，她目前在學校任職，深刻感受到學生素質逐年變差，甚至越漸囂張，被家長、學生投訴已是家常便飯。

原PO直言，過去同事們還會相互鼓勵，想讓學生越來越好，但現在都只會勸彼此看開一點，別惹禍上身、別被投訴和懲處，當初他們滿懷熱情的進入教育圈，不知道為何會變這樣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「今天是打老師才說要原諒，如果對象是其他同學呢？把傷人的事實輕輕帶過，要求老師要有教育愛，學生道歉不代表他知道錯了好嗎？只要道歉就不追究，才是沒教小孩什麼叫負責任」、「碰到這種事情，社會都用超高標準對待老師，誰來體諒老師？誰來幫老師」、「看到挺傻眼，一定要搞到出人命才爽嗎」、「打完後有說道歉？本來就不應該亂打人啊，那以後每個學生都先打老師一頓，再道歉就沒事了，這樣到底是誰在做壞的示範」。

▲盧秀燕今天向老師道歉。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕今（3）日則表示，現在教育孩子不容易，所以能理解老師在教學過程難免心力交瘁，她昨天說老師不適任，「我覺得我話說得太快了，太早下結論，必須向老師致歉。」但她也強調，從這件事能看出大家對法律知識還有不足的地方，學校不清楚怎麼做，家長也驚慌，老師或許也不知道這樣做是有問題的。

針對此極少數案例，盧秀燕承諾會請教育局想出SOP，以利大家參考，讓大家對法律的遵守與執行有更好的認識，大家都很辛苦，包括孩子至今仍有很大的心理創傷，我們會予以輔導。