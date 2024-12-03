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海線小三生遭主任長期霸凌！校長吃案逼轉學　台中教育局回應了

▲小三男童傳遭主任長期霸凌卻被校長吃案　台中市教育局回應了。（圖／翻攝Google街景）

▲台中海線某國小三年級男童驚傳遭到主任長期霸凌，家長具名投訴卻被校長吃案，對此台中市教育局回應，全案也已進入調查程序，如有違失必定嚴懲嚴辦。（圖／翻攝Google街景）

記者游瓊華／台中報導

台中市海線傳出有國小三年級學生遭到校內王姓總務主任長期霸凌，被王男抓起上拋下甩，讓孩子幾乎撞到天花板或地板，還在孩子情緒崩潰時，被王男拿手機對著狂拍，更離譜的是將孩子關燈反鎖在儲藏室，直到下課鐘聲響起才將孩子放出來。家長不滿投訴校方卻遭今年甫退休的校長吃案，校長更聯手王男強迫孩子轉學。台中市教育局對此回應，在接獲家長投訴後即進行了解案情，全案也已進入調查程序，如有違失必定嚴懲嚴辦。

▲台中再傳校園師長霸凌，國小生遭總務主任上拋下甩、關進陰暗儲藏室。（圖／記者游瓊華攝）

▲就讀小學三年級的孩子被校內主任肢體暴力、還被關進陰暗儲藏室，家長申訴無門，怒向人本基金會投訴。（圖／記者游瓊華攝）

家長不滿，今年6月到7月持續向台中市政府教育局以及1999專線反映超過5次以上，卻全遭到教育局敷衍回應。期間學校頻找家長「私下」溝通，卻不願意依法啟動調查，直到9月才連繫他們說，採以學校自行派員調查，但調查結果出爐，認定王姓總務主任行為霸凌不成立，另外本應該一起調查的有無不當管教，也因為學校委派的調查委員規避而不了了之。

教育局表示，今年6月接到陳情即積極督促學校進行調查，學校於今年6月28日向教育局進行校安通報、7月1日學校召開校事會議決議受理組成調查小組進行調查。

對於總務主任被檢舉將學生關在黑屋內、壓制學生在地等涉不當對待情形，教育局已提供調查人才庫名單供學校組成調查小組，目前調查中；至於該校前校長遭檢舉一事，教育局已依法受理調查中，調查小組委員皆為外聘並符合教育部調查人才庫名單。

教育局也指出，依特殊教育法規定，家長只要提出特殊教育鑑定需求，學校必須主動說明申請方式提供協助，不可以無輔導資源等由，強迫學生轉學，如調查屬實，必將究責。

對於質疑學校洩密，教育局說明，學生輔導紀錄如做為調查之必要，可提供給調查委員瞭解，無洩密之疑慮；另所指偽造或變造學生輔導紀錄部分，據校方說明是邀請家長提供意見修正，教育局會再介入調查了解原委。

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