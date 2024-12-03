「教師被學生、家長霸凌」只能忍？　吳靜怡曝教職圈慘況：炸了

▲盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）



記者施怡妏／綜合報導

台中市傳出有國小教師被學生拿樂樂球棒揮打後，因不滿孩子道歉態度憤而報警，員警進入校園將學生帶回，引發議論，連市長盧秀燕都非常生氣，要求重懲。對此，政治評論員吳靜怡表示，教師在校園的環境相當為難，喊出反霸凌的同時，有許多教職員卻身處在來自家長和學生的霸凌，且缺乏疏通管道。

政治評論員、前黨員吳靜怡在臉書發文，盧秀燕對小六學生和老師之間的衝突感到震怒，主要是因為警察穿制服開警車直接進入校園，將老師和學生帶走，造成校園騷動。盧秀燕認為學校應該保護學童，在沒有傳票或家長陪同的情況下，不應隨便讓學生被警察帶走，並批評相關教育人員不適任。

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然而，據市議員李中的質詢顯示，事件的真相是學生拿樂樂球棒打老師，老師進行箝制導致雙方皆有傷痕，輔導老師得知後報警，且家長已經收到通知並同意警察將學生帶走。綜合這些消息，許多人開始質疑市長和議員一味責怪老師的做法，盧秀燕因此遭到炎上。

吳靜怡強調，目前教師在校園的環境相當為難，社會雖然喊出「反霸凌」，但許多教職員卻感受到來自家長和學生的霸凌，且無管道疏通，這樣的校園狀態恐怕從職場到教育都是惡性循環，「教育、教導、教訓又要如何拿捏？」

吳靜怡呼籲，社會應關注教師面臨的壓力和困境，並探討如何改善校園環境，避免類似事件再度發生，「盧秀燕市長的震怒是否適當？又或者，是因為教職壓力鍋而產生的炸鍋效應，這是應該好好思考並驗證關注的。」