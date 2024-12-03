　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「教師被學生、家長霸凌」只能忍？　吳靜怡曝教職圈慘況：炸了

▲▼盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

▲盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

記者施怡妏／綜合報導

台中市傳出有國小教師被學生拿樂樂球棒揮打後，因不滿孩子道歉態度憤而報警，員警進入校園將學生帶回，引發議論，連市長盧秀燕都非常生氣，要求重懲。對此，政治評論員吳靜怡表示，教師在校園的環境相當為難，喊出反霸凌的同時，有許多教職員卻身處在來自家長和學生的霸凌，且缺乏疏通管道。

政治評論員、前黨員吳靜怡在臉書發文，盧秀燕對小六學生和老師之間的衝突感到震怒，主要是因為警察穿制服開警車直接進入校園，將老師和學生帶走，造成校園騷動。盧秀燕認為學校應該保護學童，在沒有傳票或家長陪同的情況下，不應隨便讓學生被警察帶走，並批評相關教育人員不適任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，據市議員李中的質詢顯示，事件的真相是學生拿樂樂球棒打老師，老師進行箝制導致雙方皆有傷痕，輔導老師得知後報警，且家長已經收到通知並同意警察將學生帶走。綜合這些消息，許多人開始質疑市長和議員一味責怪老師的做法，盧秀燕因此遭到炎上。

吳靜怡強調，目前教師在校園的環境相當為難，社會雖然喊出「反霸凌」，但許多教職員卻感受到來自家長和學生的霸凌，且無管道疏通，這樣的校園狀態恐怕從職場到教育都是惡性循環，「教育、教導、教訓又要如何拿捏？」

吳靜怡呼籲，社會應關注教師面臨的壓力和困境，並探討如何改善校園環境，避免類似事件再度發生，「盧秀燕市長的震怒是否適當？又或者，是因為教職壓力鍋而產生的炸鍋效應，這是應該好好思考並驗證關注的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小六生遭警帶走　家長申請「教師不當管教」調查
18歲女護專生遭撞亡　校方：她是班上開心果
劉雨柔被爆分手球星　297字開罵：賤人
安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天
為中風嬤選擇念長照...18歲女護專生車禍亡　阿嬤悲求見最後
快訊／大逆轉！彰化警輕生亡　家屬發聲：無關霸凌
林靖恩賣了李坤城房產　「10年超爽月領金額」曝光
快訊／電腦王阿達、瘋先生遭刑事局逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北季風殺到北東轉雨「下到發紅」　2波降溫探13度　

清大研究團隊揭開「癌細胞愛吃糖」之密　登國際知名期刊

少年陳傑憲赴日追夢幕後推手曝光　陳德華讚他「有領袖氣質」

人妻超愛鳳梨！婆婆狂買餵食「害她子宮外孕？」　婦產醫神解

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌「分享6件事」：親，民主是好東西

近期爆紅的「腦內小精靈人格測驗」你玩過了嗎？！ 快來一起揭開你的腦袋裡的小精靈，解鎖專屬的智能家電！

「教師被學生、家長霸凌」只能忍？　吳靜怡曝教職圈慘況：炸了

不只投球猛！林昱珉打高爾夫「1桿上果嶺」　超神技畫面曝光

【廣編】華航客艙服務勇奪APEX五星航空、最佳餐飲等三冠王

小六生案風向變了！　律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生 判刑3月｜20241202 ET午間新聞

東北季風殺到北東轉雨「下到發紅」　2波降溫探13度　

清大研究團隊揭開「癌細胞愛吃糖」之密　登國際知名期刊

少年陳傑憲赴日追夢幕後推手曝光　陳德華讚他「有領袖氣質」

人妻超愛鳳梨！婆婆狂買餵食「害她子宮外孕？」　婦產醫神解

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌「分享6件事」：親，民主是好東西

近期爆紅的「腦內小精靈人格測驗」你玩過了嗎？！ 快來一起揭開你的腦袋裡的小精靈，解鎖專屬的智能家電！

「教師被學生、家長霸凌」只能忍？　吳靜怡曝教職圈慘況：炸了

不只投球猛！林昱珉打高爾夫「1桿上果嶺」　超神技畫面曝光

【廣編】華航客艙服務勇奪APEX五星航空、最佳餐飲等三冠王

小六生案風向變了！　律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

政府告勞工、部長唱歌都花就安基金　前勞長也認證是「小金庫」

東北季風殺到北東轉雨「下到發紅」　2波降溫探13度　

賈靜雯離婚再嫁修杰楷「太lucky」被說很難聽！反應太真實 首回應

海線小三生遭主任長期霸凌！校長吃案逼轉學　台中教育局回應了

清大研究團隊揭開「癌細胞愛吃糖」之密　登國際知名期刊

少年陳傑憲赴日追夢幕後推手曝光　陳德華讚他「有領袖氣質」

人妻超愛鳳梨！婆婆狂買餵食「害她子宮外孕？」　婦產醫神解

婚禮當晚「新娘穿白紗」遭酒駕撞死！　美肇事駕駛被判25年

保障勞工、公務員　民眾黨擬訂反霸凌專法：草稿已完成

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌「分享6件事」：親，民主是好東西

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

生活熱門新聞

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

今年冬天恐更冷　原因曝光

今變天「下最多」地區曝　2波冷空氣雨區擴大

注意！　4生肖、4星座2025大沖煞

職籃「抖超胸球迷」被指撞臉女優　鎖定90秒敲碗IG

男員工「在店內裸奔」自拍PO網　雜誌瘋道歉︰已調離現職

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

富邦啦啦隊女神沒續約　正妹好友發文力挺

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

江蕙捐8000萬醫療設備　衛福部：為台灣注入愛與溫暖

「4星座」2025年無債一身輕！錢債、情債全清零

更多熱門

相關新聞

盧秀燕震怒「師報警帶走打人小六生」　她曝：「教職壓力鍋」炸鍋

盧秀燕震怒「師報警帶走打人小六生」　她曝：「教職壓力鍋」炸鍋

台中市傳出國小教師遭學生持樂樂球棒揮打，教師因不滿道歉態度，憤而報警，員警進入校園，並在老師要求下，將當事學生帶回。市議會2日質詢談到此案，市長盧秀燕怒批「是最壞的教育示範」。對此，政治評論員吳靜怡今（3日）表示，教師相當為難，許多教職員都認為身處在被家長、學生霸凌又無管道疏通的惡質環境，教育、教導、教訓該如何拿捏？他強調，盧秀燕「震怒」是否適當？又或者，是因為「教職壓力鍋」而產生炸鍋效應。

小六生與師衝突遭警察帶走　他揭盧秀燕只對一半：老師不該被究責

小六生與師衝突遭警察帶走　他揭盧秀燕只對一半：老師不該被究責

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

陸生賀「中國台北隊」12奪冠挨轟　盧秀燕說話了

陸生賀「中國台北隊」12奪冠挨轟　盧秀燕說話了

被卓揆點名展現氣度　盧秀燕回應了

被卓揆點名展現氣度　盧秀燕回應了

關鍵字：

校園霸凌教師環境盧秀燕學生搗亂教育討論

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」去世

女兒出道！　AV女優引退了　

今年冬天恐更冷　原因曝光

12國研究揭5類人「幸福感排行」！打臉不婚不生幸福一生

「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角

劉雨柔2原因切心分手！　球星男友和前女友勾勾纏

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面