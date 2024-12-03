盧秀燕震怒「師報警帶走打人小六生」　她曝：「教職壓力鍋」炸鍋

記者郭運興／台北報導

台中市傳出國小教師遭學生持樂樂球棒揮打，教師因不滿道歉態度，憤而報警，員警進入校園，並在老師要求下，將當事學生帶回。市議會2日質詢談到此案，市長盧秀燕怒批「是最壞的教育示範」。對此，政治評論員吳靜怡今（3日）表示，教師相當為難，許多教職員都認為身處在被家長、學生霸凌又無管道疏通的惡質環境，教育、教導、教訓該如何拿捏？他強調，盧秀燕「震怒」是否適當？又或者，是因為「教職壓力鍋」而產生炸鍋效應。

吳靜怡表示，學生打老師，媽媽市長為此震怒，難道盧秀燕不支持老師報警？昨日，盧秀燕針對小六學生和教師的紛爭感到震怒，一方面是警察人員穿著制服，並開警車直接到校園帶走老師、學生造成校園騷動。

吳靜怡表示，另一方面，盧秀燕認為學校應該保護學童，在沒有傳票等法律文件以及家長陪同下，不應該隨便就讓學生被員警帶走，喝斥相關教育人員很不適任。

吳靜怡指出，當市議員李中質詢、盧秀燕震怒後，即出現不同消息，原來學生是拿樂樂棒球的球棒要打老師、老師有箝制學生而產生學生和老師皆有傷痕、家長有收到通知並同意警察將學生帶走、報警是由社輔教師知情的情況而為之。

吳靜怡再指，綜合所有消息，許多人開始不信任市長、議員一昧責怪老師的方向，盧秀燕馬上翻車，慘遭炎上，更因為許多人查不到更多相關或平衡報導，讓多數人認為台中市政府刻意壓新聞！

吳靜怡質疑，目前教師在校園的環境相當為難，在社會喊出「反霸凌」的同時，許多教職員都認為自己身處在被家長、學生霸凌又無管道疏通的惡質環境，這樣校園狀態恐怕從職場到教育都是惡性循環，教育、教導、教訓又要如何拿捏？

吳靜怡說，盧秀燕市長的「震怒」是否適當？又或者，是因為「教職壓力鍋」而產生的炸鍋效應，這是應該好好思考並驗證關注的。

吳靜怡強調，一個孩子的家長有兩票，但一個老師一樣也是有家庭，有時候，選票考量反而會讓人對政治人物反感。

盧秀燕今日受訪則為此事致歉，她表示，現在教育孩子不容易，所以老師教孩子過程中有時候心力交瘁，完全可以理解，為何老師會這樣子做，應該要了解前因後果，因為老師有其辛苦的地方，「我覺得我話說得太快了，太早下結論，必須向老師致歉」。

▼台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）