毒蟲網購大麻種子6顆都發霉　白等2個月還被判關半年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）去年11月間花費3200元，網購3顆大麻種子，結果都沒有發芽，賣家補寄3顆也都沒有發芽，後來警察找上門來，經送驗才知道，他的大麻種子全都發霉了。台中地院法官日前審理此案，並依意圖供製造毒品之用而栽種大麻未遂罪，判處阿德有期徒刑6個月。

▲警方在阿德家中查扣許多與大麻有關的物品。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案無關。）

判決書中記載，阿德為了供給自己吸毒之用，去年11月間以3200元為代價，向網購平台賣家購買3顆大麻種子，但因為都沒有發芽，賣家又補寄了3顆，他將種子全部放在衛生紙上，前前後後一共等了2個月，仍遲遲未見種子發芽。

警方今年1月間持搜索票前往阿德的住處進行搜索，當場查扣大麻花1包、大麻葉1包、大麻煙油1支、不明葉草2罐、大麻種子1包（毛重5.51公克）、大麻6顆（含衛生紙）、研磨器1支、大麻煙斗1支等證物。

阿德到案之後，對於上述行為均坦承不諱。而種子的部分，經檢警送至相關單位檢驗，確認6顆種子都已經發霉了，所以無法檢驗發芽能力。

台中地院法官認為，阿德栽種大麻是為了自用，而且僅栽種6顆，數量不多，還因為種子發霉未出芽，所生危害尚屬輕微，考量到他已經坦承犯行，犯後態度尚佳，最終依意圖供製造毒品之用而栽種大麻未遂罪，判處有期徒刑6個月，全案仍可上訴。