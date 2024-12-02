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大陸 大陸焦點 特派現場

馬龍到場「先拿飲料」　一眼看中這一杯

記者陳冠宇／桃園報導

手搖飲料是台灣的特色之一，馬英九陸生團也為之著迷。除了首日抵台就品嘗珍珠奶茶，大陸奧運桌球六金選手馬龍今（2）日抵達長庚大學交流會場時，更一眼「相中」這杯飲料，並且從頭喝到尾、飲料不離手。

大陸奧運桌球六金選手馬龍及奧運射擊金牌楊倩一行，今日下午3時許抵達長庚大學創新育成中心，與該校同學進行兩岸學生交流，前總統馬英九也現身會場。

於長庚大學學生的夾道歡迎之下，陸生們緩緩步入會場，就在此時，馬龍瞥見一旁由主辦單位準備的各種手搖飲料，便馬上被吸引過去。思索不久後，馬龍拿起眼前的一杯「烏龍綠茶」與吸管，當場喝了起來。

直到現場開始表演之後，現場都只有馬龍手持飲料，他一邊看著兩岸同學的表演，一邊津津有味地喝著飲料，更不讓這杯「烏龍綠茶」離手。

▲馬龍抵達兩岸學生交流會場時，直奔飲料區挑選手搖。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

▲▼馬龍抵達兩岸學生交流會場時，直奔飲料區挑選手搖，飲料不離手。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬龍抵達兩岸學生交流會場時，直奔飲料區挑選手搖。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

事實上，馬英九陸生團抵達台灣第一天，中午就前往春水堂用餐，喝了快一杯珍珠奶茶，也品嘗台灣口味的香菇肉燥麵、黑輪等，直呼好吃；當時楊倩喝完珍奶也說「台灣口味的，好喝」。

於今日的長庚大學兩岸學生交流環節，依序登場的是北京大學學生演唱「聲聲慢」、廣州中山大學學生帶來《最後的歌》聲樂表演，台灣方面則有長庚大學曉韻合唱團進行不插電純人聲聖誕歌唱表演，以及長庚大學熱舞社Hip Hop舞蹈。

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