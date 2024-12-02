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陸生口出「中國台北隊」　馬辦：別為難大學生

▲蕭旭岑受訪時，為陸生團學生口出「中國台北隊」緩頰。（圖／記者陳冠宇攝）

▲蕭旭岑受訪時，為陸生團學生口出「中國台北隊」緩頰。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／桃園報導

馬英九陸生團團員昨日恭喜「中國台北隊」奪12強賽冠軍，引發綠營批評。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，兩岸認知、用語本來就不同，但是陸生恭喜台灣隊拿到世界冠軍的善意不變，他批評「有些人玻璃心」，但不應該為難一位大學生。

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，昨天下午到台中洲際棒球場體驗棒球，復旦大學學生宋思瑤被問到中華隊拿下12強賽冠軍的感想時，她說要代表訪問團，對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，此話一出引發議論。

蕭旭岑今（2）日受訪時表示，「我覺得這些綠營政客真的很可悲，兩岸本來就有一些認知不同，不然為什麼要交流？我們叫他們中國大陸，他們叫我們中國台灣或中國台北，本來是兩岸的法律規定就有不同」，「如果兩岸都一樣，何必要交流？」

蕭旭岑指出，「民進黨這些政客不要欺負一個20歲的大學女生」，並建議民進黨立委們「先回去檢討一下」前民進黨立委鄭運鵬曾在大陸經商、總統府副秘書長何志偉家也在大陸開銀行，「你現在要反中，為什麼去針對一個小女生呢？」

蕭旭岑還提到，學生團團長代表馬龍前天有受訪，恭喜台灣隊拿到世界冠軍。蕭旭岑強調，兩岸用語不同，但是大陸同學恭喜台灣隊拿到世界冠軍的心意與善意不變，民進黨立委要挑骨頭，「我先建議他們回去檢討他們的鄭運鵬跟何志偉」。

蕭旭岑指出，根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，我方分為大陸地區和台灣地區，「你也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」，名詞的差別不應構成兩岸交流的阻礙，「有些人玻璃心，把這個視為是被吃豆腐」，但他覺得不要去為難一位女大學生。

陸委會則表示，對於昨日陸生不妥言論，傷害了台灣人民感情，我們深感遺憾，主辦單位馬英九基金會應適時對國人說明，並盡好責任，提醒要求交流團勿再有不當言行，「我們也希望中國大陸青年正確體察台灣真實民意，才能真正有助於兩岸青年交流的正向發展。」

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