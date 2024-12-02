陸生稱中國台北惹議　馬辦：就算叫中國台灣也是兩岸法律規定

▲馬辦執行長蕭旭岑。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，昨天下午到台中洲際棒球場體驗棒球，被問到台灣隊拿下12強賽冠軍的感想時，復旦大學學生宋思瑤說要代表訪問團，對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，此話一出引發議論。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（2日）晚間回應，大陸內部用語是中國台北，台灣是民主開放社會，「我們叫他中國大陸，他們叫我們中國台灣或中國台北，本來就是兩岸的法律規定」。

陸生團昨天下午抵達台中洲際棒球場，在中信兄弟王威晨、許基宏帶領下，由桌球名將馬龍、射擊女將楊倩率先體驗打棒球。復旦大學大四生宋思瑤受訪時，被媒體問及台灣隊在12強拿下世界冠軍的感想？她先是代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並說自己希望大陸和台灣同胞可以像中信兄弟的brothers一樣，一起為祖國在棒球領域更上一層樓、一起努力、一起進步。

發言一出，民進黨團今批，針對復旦大學學生對台灣做出打壓、昧於政治事實發言，「中國是中國，台灣是台灣」，希望來到台灣能享受與學習台灣自由民主的多元文化，呼籲馬英九基金會「這不是統戰，什麼才是統戰？」不要假著學生、學術、體育交流之名，坐實的卻是中國的統戰手法。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今日傍晚回應，認為綠色政客很可悲，兩岸本來就有一些認知不同，不然為何要交流，「我們叫他中國大陸，他們叫我們中國台灣或中國台北，本來就是兩岸的法律規定，本來就有不同啊，不然我們今天交流幹什麼，如果兩岸都一樣，何必要交流。」呼籲民進黨不要欺負一個20歲的大學女生。

蕭旭岑說，建議民進黨立委吳思瑤等人先回去檢討鄭運鵬，曾到大陸做生意就用中國台灣，為何民進黨只敢欺侮大陸20歲女同學，不敢檢討在大陸開銀行的總統府副秘書長何志偉，要反中去針對小女生？大陸同學恭喜台灣隊拿到世界冠軍的善意是不變的，綠委要雞蛋裡挑骨頭，根本是雙重標準。



蕭旭岑強調，學生受訪是延續記者的提問「中華台北」，大陸內部用語是中國台北，蕭旭岑強調「根據我們中華民國憲法，以及兩岸人民關係條例，我們就分成中國大陸，你也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國。」



蕭旭岑說，名詞差別不該構成兩岸交流阻礙，大陸同學求學，自己認同，台灣不是民主開放社會嗎？為何看到就驚弓之鳥，展現台灣美好一面給他們看，「我們是自由、開放、多元的社會，而非什麼都不能講、不能說，說了就是統戰就要驅逐出境，綠色政客跟你們批評的人有什麼不同呢？」