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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸生團賀「中國台北」奪12強冠軍　陸委會：傷害台灣人民感情

記者蔡紹堅／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團訪台，復旦大學的女學生宋思瑤1日受訪祝賀台灣奪得棒球12強世界冠軍時，以「中國台北隊」來稱呼，還強調「一起為祖國在棒球領域努力」，引起大量討論。對此，陸委會2日表示，陸生不妥言論傷害了台灣人民感情，主辦單位馬英九基金會應適時對國人說明，並盡好責任，提醒要求交流團勿再有不當言行。

陸委會提到，台灣隊奪得世界冠軍，是全體國人共同的榮耀，讓國際社會看見、讚賞台灣，「陳傑憲、潘傑楷等球員力挺台灣的言行，更道出全體國人的心聲。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，馬英九基金會申請本團來台時，即允諾比照去年作法，為利活動順利進行，書面聲明切結訪團不發表與活動無關政治性言論與宣傳，「針對此事件，本會及相關主管機關已鄭重提醒該基金會，應確實依聲明切結辦理，避免引發國內各界不同意見對立，徒增不必要的困擾。」

陸委會強調，對於昨日陸生不妥言論，傷害了台灣人民感情，我們深感遺憾，主辦單位馬英九基金會應適時對國人說明，並盡好責任，提醒要求交流團勿再有不當言行，「我們也希望中國大陸青年正確體察台灣真實民意，才能真正有助於兩岸青年交流的正向發展。」

▼復旦大學宋思瑤。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

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