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4生肖財運來了！屬猴事業興旺　「這類人」有機會暴富

命理師姚本軍分享有4個生肖在12月財運好到擋不住。（示意圖／報系資料照）

▲命理師姚本軍分享，有4個生肖在12月財運好到擋不住。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

命理師姚本軍在臉書透露，2024年國曆12月適逢丙子月運天福星，紫微斗數中天福星象徵福氣與不勞而獲的機會，有4個生肖的人受添加福氣，有機會輕鬆獲得意料之外的支持與幫助，在財富上影響更有可能獲得加倍收穫的情形。

●生肖牛

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生肖屬牛之人金錢運勢相對平穩且充滿增長的潛力，天福星象徵福氣加持、無需過度努力便能獲得收入的機會，屬牛人無論正財還是偏財，都會比平時更順利，甚至可以說是「福運相隨」。金錢收穫上，能從既有的投資或工作中獲得額外的紅利或獎金，且這樣的收入通常來得輕鬆，或者是以前付出的努力得到現在的回報。

而偏財方面，天福星影響下會讓屬牛人有機會在無意中獲得財運，有暴富的機會，如偶然的投資機會、他人介紹的財源，甚至來自朋友或家人的慷慨支援。

●生肖兔

生肖屬兔之人在外出、旅行、工作轉換或異地合作中，會有金錢方面的順利機會，天福星不僅帶來福氣，也意味著在「移動」中有利可圖，因此屬兔人若從事跨地區或跨國業務，或涉及到與外地合作的事業，在這段時間內有望獲得令人滿意的財務回報。天福星的存在也會讓屬兔人以輕鬆自然的方式吸引到幫助，例如來自外地的貴人協助，或異地合作夥伴支持，使得財務收穫變得更為順遂。

天福星能量還帶來樂觀的心態，屬兔人面對不同環境的變化時不易焦慮，有助於發揮更好的判斷力和靈活應對能力，若能積極參與異地活動、探索新市場，更容易在這些變動中獲得財富上增長。

●生肖猴

生肖屬猴之人在金錢方面會得到來自上層、長輩或有權威人士的支持，這些人會成為財務上的助力，甚至帶來一種「授權」的機會，能夠更順利地掌握資源或進一步開展事業；這樣的助力不僅是物質上的資源，還包括人脈、指導和機會的提供。屬猴人這段時間裡會得到來自長輩、上級或資深人士的提攜，甚至介紹貴人、開闢財路，或引薦進入高收益的項目。

此外，因為有家族資源支持，如家族資金援助、資產分配等，帶來財務上的增長，若從事家族企業、或需要與高層合作的業務，財務收穫會更為顯著。屬猴人在此時「有所倚靠」，因此面對財務決策時會有較大的安全感與信心，不需擔心財務風險。

●生肖雞

生肖屬雞之人在財運與福氣的雙重提升，天福星象徵著不勞而獲的幸運，及在不經意之中獲得幫助和支持的機會， 能體驗到財富方面的諸多好運。在賺錢心態方面，天福星讓屬雞人心態輕鬆，不會執著立即的收益，而是以較放鬆的心態去看待財富的流動，反而能夠吸引更好的財運，甚至可能因此在無意中創造出新的賺錢機會。

在事業或商業活動中，屬雞人在洽談合作、進行投資、或推廣產品時更具吸引力，容易得到支持和認可。此外，天福星輔助下工作上的壓力會相對減少，而財務上的回報則可能超出預期，這是天福星加倍財祿返還的典型現象。

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