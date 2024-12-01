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「3時段」別惹女生！他感嘆「親身體會才懂」　網笑：好險還有1天

一名男網友認為，一個月裡有「3時段」不該惹女生。（示意圖／翻攝自Pexels）

▲一名「完美男友」認為，一個月裡有「3時段」千萬不要惹女生。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

別讓女友不開心！一名男網友日前就分享，只要避開「3時段」不去惹女生，就可以安穩地度過每一天，而他更感嘆「要親身體會才能懂」，讓不少鄉民紛紛直呼「值得寫進教科書」、「真的！連我自己都怕了」。

一名男網友在社群平台Threads上以「女生有3個時間千萬別去惹她」為題發文，並分別點出月經來的時候、月經剛走的時候、月經快來的時候，「這3個時候，加起來差不多30天」。

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貼文一經曝光後，就有不少女性點頭認同，「整月都別惹」、「沒有1天能惹」、「簡單來說，就是月經前14後14都不能惹」、「每天戰戰兢兢的男友」、「365天都不要惹」。

也有人說到，「女朋友經過的時候，我都懷疑老虎在盯著我」、「不是，你沒事幹嘛去惹女人生氣？」、「有些月有31天」、「好險還有1天可以惹」、「連呼吸都是錯的」。

此外，衛生福利部國民健康署曾衛教指出，女生月經來潮前一周左右開始，荷爾蒙會發生變化，有些人會出現腹部疼痛、乳房脹痛、腰酸、頭痛及心情煩躁、敏感、容易發脾氣等身心不適症狀，等到月經來潮或結束後，這些不適症狀即消失或減緩，一般稱之為「經前症候群」。

國健署也提醒，「經前症候群」的症狀因人而異，如果確實出現這些症狀，最好先給專業醫師診斷，「排除其他疾病可能後，自己也才比較安心喔」。

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