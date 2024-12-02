　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

住垃圾屋還摳腳！日本女VTuber直播公開超反差形象　人氣不減反增

日本一名獨立女VTuber在網路上公開了有如垃圾屋一般的生活環境，被網友嘲笑為「比工業垃圾掩埋場還髒」，即便如此，她的網路人氣卻不減反增（圖／翻攝Ｘ／@beamoriyurumo）

▲日本一名獨立女VTuber在網路上公開了有如垃圾屋一般的生活環境，被網友嘲笑為「比工業垃圾掩埋場還髒」，即便如此，她的網路人氣卻不減反增（圖／翻攝Ｘ／@beamoriyurumo）

圖文／CTWANT

在講究流量的網路世界中，如何抓住網友的目光，成為了網紅能否生存下去的重大考驗。近日日本一名獨立女VTuber「Beamori Yurumo」（べあもり ゆるも）在網路上公開了有如垃圾屋一般的工作、生活環境，被網友嘲笑為「比工業垃圾掩埋場還髒」，即便如此，最後這位VTuber的網路人氣卻不減反增，令許多人跌破眼鏡。

據了解，Yurumo原先屬於某VTuber經紀公司的一員，但在該公司破產後，Yurumo便以獨立主播的身分進行直播活動，不過人氣並不算太高，Youtube追蹤人數約在25000人上下。

正因為Yurumo背後沒有經紀公司的規範，她在直播中偶爾會放棄虛擬造型，以現實生活中的身分出鏡。也因此，不少網友注意到她在網路直播或是社群分享照片時，背景總是零亂不堪的景象，而她也不避諱的多次在社群中發布自稱「26歲單身女工作間」的垃圾屋照片，引來許多網友或關心或嘲笑的正反反應。

近日，她更進一步在直播中宣布，要公開自己工作、生活的空間，隨後在直播中展現出非同一般的骯髒景象，不少網友批評：「難以想像有人能活在這種地方」、「比工業垃圾掩埋場還髒」、「拜託用直播賺到的錢去請個清潔公司好嗎？」、「妳抽太多菸了！菸頭把滑鼠都埋住了根本動不了！」

令人跌破眼鏡的是，隨著Yurumo的垃圾屋成為網路上快速傳播的熱門話題，她在Youtube、X等平台的追蹤人數，竟然也因此水漲船高。這些追蹤者主張，比起一般VTuber刻意營造的完美形象，Yurumo的形象雖然骯髒邋遢，但反而更為真實而容易接受。

延伸閱讀
老公稱「同事懷孕被家暴」借住　人妻發現真相怒提告：孩子都是他的
23歲女好玩測DNA　意外助警破獲25年懸案…親手送外婆入獄
回憶假球案！周思齊親曝「遭黑道架走多次」留陰影　住飯店躲衣櫃蓋布

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看
北市狼師陳羿翰猥褻4童淫行曝　玩遊戲、擦乳液都成「性道具」
兆豐、一金、合庫投信「3合1」　財政部：有條件樂觀其成
Joeman開箱7億「信義聯勤」　屋主10年前部落格自曝：當
高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
狗媽媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託路人」　揪心畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

觀察組織：敘利亞政府軍內戰以來首度失守第2大城

書中真有黃金屋！比特幣富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

川普欲撤FBI局長！　白宮國安顧問批：應維持獨立性

全球第一！比利時落實性工作者勞動法　未來可拒絕嫖客、帶薪休假

住垃圾屋還摳腳！日本女VTuber直播公開超反差形象　人氣不減反增

德國外長訪北京前　指責中國威脅歐洲和印太和平

羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

傑克羅素躺腿玩擊掌遊戲　爸被融化高八度：好可愛

賴清德訪夏威夷　致敬花圈署名「中華民國台灣總統」

#辰己涼介 老婆大跳《台灣尚勇》　網友朝聖直呼被圈粉：歡迎來台交流

觀察組織：敘利亞政府軍內戰以來首度失守第2大城

書中真有黃金屋！比特幣富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

川普欲撤FBI局長！　白宮國安顧問批：應維持獨立性

全球第一！比利時落實性工作者勞動法　未來可拒絕嫖客、帶薪休假

住垃圾屋還摳腳！日本女VTuber直播公開超反差形象　人氣不減反增

德國外長訪北京前　指責中國威脅歐洲和印太和平

羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

快訊／08:48台南市下營區規模3.6「極淺層地震」　最大震度2級

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

北市狼師陳羿翰猥褻4童淫行曝　玩遊戲、擦乳液都成「性道具」

「新一代TOYOTA Camry」馬來西亞預告！2.5升5代油電作主力

觀察組織：敘利亞政府軍內戰以來首度失守第2大城

菜脯工廠變身音樂廳　姊弟琴深音樂會提升偏鄉藝文

書中真有黃金屋！比特幣富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

台航3年12艘新節能船　平均每艘增值逾5百萬美元、合計逾6千萬美元

兆豐、一金、合庫投信「3合1」　財政部：有條件樂觀其成

GFIREND合體回歸「再開10周年演唱會」　明年1月還有GOT7、IVE

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

國際熱門新聞

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

D&D也被「政確」　馬斯克：買要多少錢

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵」

法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

更多熱門

相關新聞

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

大陸江西省一名女子近日經過當地狗肉店，發現一隻剛分娩不久的狗媽媽疑似自知活不久，想將狗寶寶託付給她，畫面十分催淚。雖然女子沒有照顧寵物的經驗，最終還是不忍心，決定付錢救下狗媽媽與牠的寶寶，將牠們全帶回家，還帶了狗狗去洗澡以及剪毛，並為牠們準備床鋪以及狗糧。

23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案

23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒

關鍵字：

日本日韓要聞Beamori Yurumo垃圾屋周刊王

讀者迴響

熱門新聞

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

今午後轉雨！　下最大地區曝

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

明午後水氣增雨區3階段變化　周五東北季風增強「雨區擴大」

B群「最佳服用時機」成分是關鍵！她點名1種不要睡前吃

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

高醫名師邀女學生同房　「跟我擠一間」私訊曝

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面