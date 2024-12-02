住垃圾屋還摳腳！日本女VTuber直播公開超反差形象　人氣不減反增

▲日本一名獨立女VTuber在網路上公開了有如垃圾屋一般的生活環境，被網友嘲笑為「比工業垃圾掩埋場還髒」，即便如此，她的網路人氣卻不減反增（圖／翻攝Ｘ／@beamoriyurumo）

圖文／CTWANT

在講究流量的網路世界中，如何抓住網友的目光，成為了網紅能否生存下去的重大考驗。近日日本一名獨立女VTuber「Beamori Yurumo」（べあもり ゆるも）在網路上公開了有如垃圾屋一般的工作、生活環境，被網友嘲笑為「比工業垃圾掩埋場還髒」，即便如此，最後這位VTuber的網路人氣卻不減反增，令許多人跌破眼鏡。

據了解，Yurumo原先屬於某VTuber經紀公司的一員，但在該公司破產後，Yurumo便以獨立主播的身分進行直播活動，不過人氣並不算太高，Youtube追蹤人數約在25000人上下。

正因為Yurumo背後沒有經紀公司的規範，她在直播中偶爾會放棄虛擬造型，以現實生活中的身分出鏡。也因此，不少網友注意到她在網路直播或是社群分享照片時，背景總是零亂不堪的景象，而她也不避諱的多次在社群中發布自稱「26歲單身女工作間」的垃圾屋照片，引來許多網友或關心或嘲笑的正反反應。

近日，她更進一步在直播中宣布，要公開自己工作、生活的空間，隨後在直播中展現出非同一般的骯髒景象，不少網友批評：「難以想像有人能活在這種地方」、「比工業垃圾掩埋場還髒」、「拜託用直播賺到的錢去請個清潔公司好嗎？」、「妳抽太多菸了！菸頭把滑鼠都埋住了根本動不了！」

令人跌破眼鏡的是，隨著Yurumo的垃圾屋成為網路上快速傳播的熱門話題，她在Youtube、X等平台的追蹤人數，竟然也因此水漲船高。這些追蹤者主張，比起一般VTuber刻意營造的完美形象，Yurumo的形象雖然骯髒邋遢，但反而更為真實而容易接受。

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