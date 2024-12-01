美國23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案「親手送外婆入獄」

▲美國一名23歲女子好玩測DNA，意外幫助警方破獲25年懸案，卻將外婆送進監獄。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國密西根州加尼特湖露營區在1997年6月發生一起命案，一名女嬰被丟在廁所，清潔工發現時她已死亡，屍檢後確定女嬰是窒息而死，但無從得知女嬰身分和刑偵技術不夠完善，因此成了懸案。直到23歲女子詹娜因為好玩測DNA，竟意外助警方破獲25年懸案，詹娜的外婆當年生下女嬰後發現窒息才棄嬰，而外婆恐面臨終身監禁。

根據外媒《紐約郵報》報導，美國23歲女子詹娜（Jenna Rose Gerwatowski）在TikTok分享一段影片，公開自己親身經歷的誇張經驗。詹娜表示，2年前聖誕節閨蜜收到一盒DNA檢測，讓她萌生可以嘗試看看的想法，隨即帶著好玩的心態去測DNA；詹娜測完後沒想太多，過了一陣子就接到密西根州警察局致電，讓她嚇得以為自己做了什麼犯法的事情。

在警方解釋下，詹娜才知道是自己DNA與懸案受害女嬰匹配，可能是遠親關係，所以警察局希望她能幫忙，但她當下不相信這麼離譜的事情會發生在自己身上，認為應該是詐騙。過了幾天詹娜母親打電話給她，告知她有警方到家中提取DNA，詹娜才開始相信是真的。

事後經過檢警調查，將DNA進一步化驗後，確定詹娜母親與被害女嬰有直接血緣關係，代表被害女嬰極有可能與詹娜外婆是母女關係，也是詹娜的親阿姨。沒多久詹娜的61歲外婆南西（Nancy Gerwatoswki）主動承認是死亡女嬰的母親，且當年是自己親手丟棄骨肉，警方也將她逮捕。

南西說明，當年自己在家中生下女嬰，女嬰窒息死亡，怕被人發現不敢張揚，冷靜下來後選擇將自己骨肉屍體丟棄。南西在2022年被指控公開謀殺、過失殺人等罪，2023年獲得保釋，今年5月南西謀殺親生女兒案進入審理程序，12月12日將出席法院聽證會接受審判，如罪名成立她將面臨終身監禁。

延伸閱讀

▸ 陳傑憲不是滿分老公？愛妻綺綺爆料「唯一小缺點」

▸ 陳傑憲Team Taiwan手勢撞神明 青山宮：100年前就有了

▸ 周子瑜太水被質疑臉上有動刀 她爽快吐９字回應：在這個地方整的