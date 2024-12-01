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狗媽媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」　揪心畫面瘋傳

大陸江西省一名女子近日經過當地狗肉店，發現一隻剛分娩不久的狗媽媽疑似自知活不久，想將狗寶寶托付給她。（圖／翻攝自微博）

▲大陸江西省一名女子近日經過當地狗肉店，發現一隻剛分娩不久的狗媽媽疑似自知活不久，想將狗寶寶託付給她。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江西省一名女子近日經過當地狗肉店，發現一隻剛分娩不久的狗媽媽疑似自知活不久，想將狗寶寶託付給她，畫面十分催淚。雖然女子沒有照顧寵物的經驗，最終還是不忍心，決定付錢救下狗媽媽與牠的寶寶，將牠們全帶回家，還帶了狗狗去洗澡以及剪毛，並為牠們準備床鋪以及狗糧。

綜合陸媒報導，該名女子日前途經狗肉店，看見籠內的狗媽媽疑自知活不久，想將狗寶寶託付給她。影片可見，最初女子不斷稱「等會、等會」，卻見到狗籠裡有隻毛髮打結，戴著紅色頸圈、非常瘦弱的白色狗狗，牠一看見女子靠近，便叼起剛出生的狗寶寶湊近女子方向，似乎想將孩子送到籠外。

礙於沒有照顧寵物的經驗，女子擔心自己無法應付，於是在網上發布影片嘗試尋找狗主，同時表示「如果沒有找到狗主人，會找領養」。畫面曝光後，許多網民紛紛痛批「該死的狗販子」、「看著真是太殘忍了，請人類不要再去傷害這些動物們」、「又不是饑荒顧不得，現在何必吃這一口」、「什麽時候可以成立動物保護法！」

事隔約半個月，當事女子拍片更新，指狗主人在網路上看到自己發布的影片後，已迅速前來尋回愛犬。狗狗看到主人後興奮不已，不斷圍著主人汪汪大叫、搖尾巴。不過也有不少網友質疑，影片起承轉合十分完整，可能是早已擬定的劇本拍攝。

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