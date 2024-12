俄羅斯夜店抓壯丁！　數百男狂歡一半被送往徵兵辦公室

▲執法人員突襲夜店,拘留了數百名男子並將他們帶到軍事徵兵辦公室。(圖/X)



圖文/CTWANT

俄羅斯11月29日深夜對莫斯科最大、最受歡迎的3家夜店發動突襲,拘留數百名男子並將他們帶到軍事徵兵辦公室。當天有數十輛警車突然出現在夜店外,執法人員進入場所,男性三五成群被護送出去。事實上,近幾個月來有多種跡象表明,克里姆林宮正在努力滿足兵力需求,在全國範圍內加強徵兵力度。

據外媒報導,襲擊發生在Simachev、Mutabor/ARMA和Mono夜店,襲擊從凌晨2點左右開始,持續幾個小時。據目擊者稱,當天有數十輛警車突然停在夜店外,隨後執法人員有系統性地進入夜店,現場頓時陷入混亂,人們三五成群被護送出去。當局將重點放在男性顧客身上,拘留其中許多人,隨後將他們送往當地徵兵辦公室,另一方面,女性護照在被拍之後獲釋。

▲執法人員突襲夜店。(圖/X)

對此,有名不願透露姓名的顧客形容,「他們進來便開始檢查身份證,沒有太多解釋就把這些人帶走了,音樂停止,每個人都僵住。」另一位目擊者說,「警車源源不絕把人帶走。」他稱看到多輛警車進出,滿載被拘留者。

持續數小時的突襲引起當地社區和人權倡議者的擔憂,因年輕人明顯是徵兵目標,突顯出俄羅斯政府為解決兵力短缺問題而採取日益激進的措施,且政府為增強武裝部隊規模,這些被拘留者可能面臨立即入伍風險。

隨著俄羅斯軍事行動持續,普丁政權面臨補充兵力壓力,近幾個月來有多種跡象表明,克里姆林宮正在努力滿足兵力需求,並在全國範圍內加強徵兵力度。

Russia: Putin regime enforcers raided 3 largest Moscow nightclubs on Friday night —

Simachev, Mutabor/ARMA and Mono.

Many men taken to the military conscription offices.

Women eventually released after their passports were photographed.

Raids with police K9s lasted for hours. pic.twitter.com/T4oeVZEDQE