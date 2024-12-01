俄羅斯夜店抓壯丁！　數百男狂歡一半被送往徵兵辦公室

▲執法人員突襲夜店，拘留了數百名男子並將他們帶到軍事徵兵辦公室。（圖／Ｘ）



圖文／CTWANT

俄羅斯11月29日深夜對莫斯科最大、最受歡迎的3家夜店發動突襲，拘留數百名男子並將他們帶到軍事徵兵辦公室。當天有數十輛警車突然出現在夜店外，執法人員進入場所，男性三五成群被護送出去。事實上，近幾個月來有多種跡象表明，克里姆林宮正在努力滿足兵力需求，在全國範圍內加強徵兵力度。

據外媒報導，襲擊發生在Simachev、Mutabor／ARMA和Mono夜店，襲擊從凌晨2點左右開始，持續幾個小時。據目擊者稱，當天有數十輛警車突然停在夜店外，隨後執法人員有系統性地進入夜店，現場頓時陷入混亂，人們三五成群被護送出去。當局將重點放在男性顧客身上，拘留其中許多人，隨後將他們送往當地徵兵辦公室，另一方面，女性護照在被拍之後獲釋。

▲執法人員突襲夜店。（圖／Ｘ）

對此，有名不願透露姓名的顧客形容，「他們進來便開始檢查身份證，沒有太多解釋就把這些人帶走了，音樂停止，每個人都僵住。」另一位目擊者說，「警車源源不絕把人帶走。」他稱看到多輛警車進出，滿載被拘留者。

持續數小時的突襲引起當地社區和人權倡議者的擔憂，因年輕人明顯是徵兵目標，突顯出俄羅斯政府為解決兵力短缺問題而採取日益激進的措施，且政府為增強武裝部隊規模，這些被拘留者可能面臨立即入伍風險。

隨著俄羅斯軍事行動持續，普丁政權面臨補充兵力壓力，近幾個月來有多種跡象表明，克里姆林宮正在努力滿足兵力需求，並在全國範圍內加強徵兵力度。

Russia: Putin regime enforcers raided 3 largest Moscow nightclubs on Friday night —

Simachev, Mutabor/ARMA and Mono.

Many men taken to the military conscription offices.

Women eventually released after their passports were photographed.

Raids with police K9s lasted for hours. pic.twitter.com/T4oeVZEDQE — Igor Sushko (@igorsushko) November 30, 2024

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